Redcare Pharmacy Aktie auf Höhenflug - 21.04.2026

Die Redcare Pharmacy Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,97 % auf 52,23€ zulegen. Das sind +2,48 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Redcare Pharmacy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,33 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 52,23€, mit einem Plus von +4,97 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -18,39 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +32,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +59,34 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Redcare Pharmacy -24,07 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,84 % geändert.

Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +32,28 % 1 Monat +59,34 % 3 Monate -18,39 % 1 Jahr -60,39 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Stand: 21.04.2026, 10:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung, Bewertung sowie fundamentale und technische Aspekte der Redcare Pharmacy-Aktie: starke Erholung seit März (+~50% auf über 60€), Diskussion um Short-Squeeze versus weiterhin hohe Short-Quote, Gewinnmitnahmen/Teilverkäufe, Spekulationen auf Rücklauf Richtung ~40€, gestiegene Optionsvolatilität, positive Quartalsmeldungen, Führungwechsel (CFO ex-Amazon) und aufgeschobene Regulierung bis Juli.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,09 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.