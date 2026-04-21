Schneider Electric: Aktie nahe Rekordhoch, Aufwärtstrend intakt

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 276,05 Euro (20.04.2026) und damit nur einen Hauch unter dem 3-Jahreshoch von 276,70 Euro. Die Aktie notiert somit faktisch auf Rekordniveau. Im Vergleich zum 3-Jahrestief bei 139,40 Euro hat sich der Kurs fast verdoppelt und bewegt sich klar im oberen Extrem der Drei-Jahres-Spanne. Charttechnisch signalisiert diese Konstellation eine starke Nachfrage, da Rücksetzer zuletzt rasch aufgefangen wurden und neue Hochs zügig angelaufen werden.#/p##

Die Aktie von Schneider Electric hat in den vergangenen drei Jahren einen klaren Aufwärtstrend etabliert. Ausgehend von Kursen um 150 Euro im Frühjahr 2023 arbeitete sich der Wert zunächst in einem moderaten Aufwärtstrend nach oben, bevor im Herbst 2023 eine Korrektur bis auf das 3-Jahrestief bei 139,40 Euro am 26.10.2023 einsetzte. Diese Schwächephase erwies sich im Rückblick als Bodenbildungszone. Anschließend startete eine mehrstufige Rally, die den Titel über die Marken von 200 und 230 Euro hinaus bis zum aktuellen 3-Jahreshoch bei 276,70 Euro am 17.04.2026 führte. Damit hat sich der Kurs in der Spitze nahezu verdoppelt und befindet sich klar in einem langfristig intakten Bullenmarkt.#/p##

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Deutlicher Abstand zur 200-Tage-Linie

Die Kursentwicklung der vergangenen Monate zeigt, dass Schneider Electric über weite Strecken zwischen etwa 230 und 260 Euro gehandelt wurde, bevor der Ausbruch in Richtung 270 Euro erfolgte. Aus dieser Struktur lässt sich die 200-Tage-Linie grob im Bereich um 240 bis 245 Euro verorten. Damit liegt der aktuelle Kurs von 276,05 Euro rund 13 bis 15 Prozent über diesem langfristigen Durchschnitt. Ein derart klarer Abstand zur 200-Tage-Linie unterstreicht die Stärke des übergeordneten Aufwärtstrends, weist aber zugleich auf eine fortgeschrittene Trendphase hin, in der zwischenzeitliche Konsolidierungen jederzeit möglich sind, ohne den positiven Grundtrend zu brechen.#/p##

Wichtige Unterstützungen und Widerstände im Chart

Auf der Unterseite hat sich eine breite Unterstützungszone im Bereich von 230 bis 235 Euro herausgebildet, wo der Kurs seit Ende 2024 und im Verlauf von 2025 mehrfach nach Korrekturen wieder nach oben drehte. Darunter bietet der Bereich um 220 bis 225 Euro eine weitere markante Auffangzone, die in mehreren Rücksetzern getestet wurde. Kurzfristig fungierte die Region zwischen 250 und 260 Euro lange als Widerstand, wurde inzwischen aber nach oben durchbrochen und kann nun als potenzielle Unterstützungszone dienen. Auf der Oberseite ist das 3-Jahreshoch bei 276,70 Euro der zentrale Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Aufwärtstrend bestätigen und den Weg für weitere Kurssteigerungen öffnen, während Rücksetzer in Richtung der genannten Unterstützungen als normale Konsolidationen innerhalb des intakten Bullenmarktes zu werten wären.#/p##

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schneider Electric Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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