    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchneider Electric AktievorwärtsNachrichten zu Schneider Electric

    Chartanalyse

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schneider Electric: Aktie nahe Rekordhoch, Aufwärtstrend intakt

    Schneider Electric hat sich in den vergangenen drei Jahren vom soliden Industrietitel zum Börsenstar entwickelt. Nach kurzer Schwächephase markiert die Aktie nun neue Hochs – und signalisiert einen reifen, aber weiterhin intakten Bullenmarkt.

    Chartanalyse - Schneider Electric: Aktie nahe Rekordhoch, Aufwärtstrend intakt
    Foto: Schneider Electric GmbH

    Dynamischer Aufwärtstrend über drei Jahre

    Die Aktie von Schneider Electric hat in den vergangenen drei Jahren einen klaren Aufwärtstrend etabliert. Ausgehend von Kursen um 150 Euro im Frühjahr 2023 arbeitete sich der Wert zunächst in einem moderaten Aufwärtstrend nach oben, bevor im Herbst 2023 eine Korrektur bis auf das 3-Jahrestief bei 139,40 Euro am 26.10.2023 einsetzte. Diese Schwächephase erwies sich im Rückblick als Bodenbildungszone. Anschließend startete eine mehrstufige Rally, die den Titel über die Marken von 200 und 230 Euro hinaus bis zum aktuellen 3-Jahreshoch bei 276,70 Euro am 17.04.2026 führte. Damit hat sich der Kurs in der Spitze nahezu verdoppelt und befindet sich klar in einem langfristig intakten Bullenmarkt.#/p##

    Aktuelle Lage nahe am 3-Jahreshoch

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 276,05 Euro (20.04.2026) und damit nur einen Hauch unter dem 3-Jahreshoch von 276,70 Euro. Die Aktie notiert somit faktisch auf Rekordniveau. Im Vergleich zum 3-Jahrestief bei 139,40 Euro hat sich der Kurs fast verdoppelt und bewegt sich klar im oberen Extrem der Drei-Jahres-Spanne. Charttechnisch signalisiert diese Konstellation eine starke Nachfrage, da Rücksetzer zuletzt rasch aufgefangen wurden und neue Hochs zügig angelaufen werden.#/p##

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Schneider Electric SE!
    Long
    256,95€
    Basispreis
    2,05
    Ask
    × 13,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    293,75€
    Basispreis
    1,98
    Ask
    × 13,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Deutlicher Abstand zur 200-Tage-Linie

    Die Kursentwicklung der vergangenen Monate zeigt, dass Schneider Electric über weite Strecken zwischen etwa 230 und 260 Euro gehandelt wurde, bevor der Ausbruch in Richtung 270 Euro erfolgte. Aus dieser Struktur lässt sich die 200-Tage-Linie grob im Bereich um 240 bis 245 Euro verorten. Damit liegt der aktuelle Kurs von 276,05 Euro rund 13 bis 15 Prozent über diesem langfristigen Durchschnitt. Ein derart klarer Abstand zur 200-Tage-Linie unterstreicht die Stärke des übergeordneten Aufwärtstrends, weist aber zugleich auf eine fortgeschrittene Trendphase hin, in der zwischenzeitliche Konsolidierungen jederzeit möglich sind, ohne den positiven Grundtrend zu brechen.#/p##

    Wichtige Unterstützungen und Widerstände im Chart

    Auf der Unterseite hat sich eine breite Unterstützungszone im Bereich von 230 bis 235 Euro herausgebildet, wo der Kurs seit Ende 2024 und im Verlauf von 2025 mehrfach nach Korrekturen wieder nach oben drehte. Darunter bietet der Bereich um 220 bis 225 Euro eine weitere markante Auffangzone, die in mehreren Rücksetzern getestet wurde. Kurzfristig fungierte die Region zwischen 250 und 260 Euro lange als Widerstand, wurde inzwischen aber nach oben durchbrochen und kann nun als potenzielle Unterstützungszone dienen. Auf der Oberseite ist das 3-Jahreshoch bei 276,70 Euro der zentrale Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Aufwärtstrend bestätigen und den Weg für weitere Kurssteigerungen öffnen, während Rücksetzer in Richtung der genannten Unterstützungen als normale Konsolidationen innerhalb des intakten Bullenmarktes zu werten wären.#/p##

    Schneider Electric

    -0,13 %
    +5,72 %
    +16,18 %
    +20,85 %
    +34,82 %
    +80,54 %
    +102,77 %
    +384,57 %
    +670,33 %
    ISIN:FR0000121972WKN:860180Indikator:SMA 200 Tage
    Schneider Electric direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schneider Electric Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 289,49, was eine Steigerung von +5,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Chartanalyse Schneider Electric: Aktie nahe Rekordhoch, Aufwärtstrend intakt Schneider Electric hat sich in den vergangenen drei Jahren vom soliden Industrietitel zum Börsenstar entwickelt. Nach kurzer Schwächephase markiert die Aktie nun neue Hochs – und signalisiert einen reifen, aber weiterhin intakten Bullenmarkt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     