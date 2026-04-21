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    Silver Tiger Metals startet durch

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    CEO über Potenzial und nächste Schritte!

    Silver Tiger Metals treibt das El Tigre Projekt Richtung Produktion. Mit starkem NPV und EPCM-Vertrag startet die nächste Phase – jetzt CEO-Interview ansehen!

    Silver Tiger Metals startet durch - CEO über Potenzial und nächste Schritte!

    Silver Tiger Metals startet durch – CEO über Potenzial und nächste Schritte!

    Silver Tiger Metals (TSXV SLVR / WKN A2P4YL) treibt das Silber-Gold-Projekt El Tigre in Mexiko weiter Richtung Produktion voran. Mit der Vergabe des EPCM-Vertrags ist ein wichtiger Meilenstein erreicht, der den Übergang von der Planung in die konkrete Bauvorbereitung markiert.

    Besonders spannend ist dabei nicht nur der operative Fortschritt, sondern auch die wirtschaftliche Basis des Projekts: Die PEA für den Untertagebau weist einen Nachsteuer-NPV von 304 Mio. USD aus, während die aktualisierte PFS für die Stockwork-Zone sogar auf 456 Mio. USD kommt.

    Damit gewinnt El Tigre weiter an Kontur – als Projekt mit kurzfristiger Entwicklungsperspektive und erheblichem wirtschaftlichem Hebel.

    Was bedeutet der EPCM-Vertrag für den Zeitplan bis zur ersten Produktion? Und warum könnte El Tigre für Silver Tiger Metals jetzt in eine entscheidende Phase eintreten?

    Wer mehr über das Update und die nächsten Schritte erfahren will, sollte sich das ganze Interview ansehen!

    https://goldinvest.de/video/silver-tiger-metals-startet-durch-ceo-uebe ...

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    Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Silver Tiger Metals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Silver Tiger Metals zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Silver Tiger Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, Silver Tiger Metals die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

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    Silver Tiger Metals startet durch CEO über Potenzial und nächste Schritte! Silver Tiger Metals treibt sein Silber-Gold-Projekt El Tigre Richtung Produktion – und erreicht mit dem EPCM-Vertrag einen entscheidenden Meilenstein. Mit einem Nachsteuer-NPV von bis zu 456 Mio. USD gewinnt das Projekt deutlich an Substanz. Jetzt rückt die Bauphase näher – und damit eine potenziell entscheidende Phase für das Unternehmen.
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