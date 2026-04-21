ANALYSE-FLASH
RBC belässt Beiersdorf auf 'Underperform' - Ziel 70 Euro
- RBC belässt Beiersdorf auf Underperform mit 70€
- Beiersdorf verfehlt bereits gedämpfte Erwartungen
- La Prairie stark in China, Massenmarkt schwierig
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Beiersdorf nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe die bereits gedämpften Erwartungen verfehlt, schrieb Wassachon Udomsilpa am Dienstag in einer ersten Reaktion. Einmal mehr sei das überraschend schwache Wachstum bei Nivea für die Schwäche im Consumer-Bereich verantwortlich. Den Ausblick für diesen habe Beiersdorf zwar bestätigt, und die Marke La Prairie habe dank der weiter starken Dynamik in China ein solides Umsatzwachstum gezeigt. Doch der Massenmarkt bleibe wohl herausfordernd./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:28 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,38 % und einem Kurs von 75,50 auf Tradegate (21. April 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -1,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 18,33 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -7,19 %/+39,22 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 70 Euro
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Achtung vor zu viel Eurphorie in 2026 solange der Iran-Konflikt nicht beigelegt ist. Fast alle Rohstoffen, die im Geschäftsbericht angeführt sind werden deutlich teurer, vom Anbau, Verpackung, bis zum Transport. Logistikunternehmen erhöhen aktuell drastisch ihre Transportpreise. All das wird sich in den nächsten Quartalsbericht(en) finanziell niederschlagen.
Im eigenen Betrieb stellt Beiersdorf eine breite Produktpalette her. Für den Unternehmensbereich Consumer befinden sich 14 Produktionszentren in Europa, Nord- und Südamerika, in Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum. Diese Zentren konzentrieren sich auf Misch- und Abfüllaktivitäten und produzieren hauptsächlich für ihre lokalen und regionalen Märkte. tesa verfügt über sieben Produktionszentren in Deutschland, Italien, den USA, China und Vietnam. Ergänzt wird das Produktionsnetz durch ausgewählte Fremdhersteller (Third-Party Manufacturers, 3PMs). Unsere Produktionsstätten und 3PMs liefern die Waren über ein Netz von Lagern und Vertriebszentren an unsere Kund*innen. Die meisten Lager- und Transportdienstleistungen werden extern eingekauft."
Habe lange davon geträumt, diese Akte zu solch günstigen Kursen kaufen zu können. Bin seit heute Morgen zu 73 € ein (klitzekleiner) BEI-Aktionär. :)
Recap: damals herrschte ein Crash am Aktienmarkt, den haben wir aktuell nicht obwohl wir uns mittlerweile in einer Korrektur befinden.
Zudem hatte man ein Gewinn von 671m Euro, aktuell 955m (+42%). Zudem hat man deutlich mehr Vermögen angehäuft seit 2015, was den Buchwert deutlich steigen hat lassen.
Der Ausblick auf 2016 (wurde erst nach dem Crash, Anfang 2016 gegeben) war etwas positiver, 3-4% Wachstum und Ebit Margensteigerung, aktuell sieht man ebenfalls leichtes Wachstum aber eine Ebit Margenreduktion.
Bin gespannt wo die Reise noch hingeht aber bei einem KGV von um die 15 und einem laufenden ARP über 750m sollte es bald wieder aufwärts gehen.