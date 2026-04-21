JPMORGAN stuft STMicro auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics in einem Ausblick auf das erste Quartal von 24 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts der Kursrally der Aktie seit dem vergangenen Quartalsbericht müsse der Halbleiterhersteller nun beim Umsatz und der Bruttomarge die Erwartungen übertreffen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ersteres dürfte wohl gelingen, ein Übertreffen der Bruttomargenschätzungen sei dagegen nicht so sicher./ck/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 22:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 37,76EUR auf Tradegate (21. April 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,00 € , was eine Steigerung von +1,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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