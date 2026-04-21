JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7030 Pence belassen. Die Zahlen des Bergbaukonzerns hätten den Erwartungen entsprochen und die Jahresprognose sei unverändert, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar sei Kostendruck spürbar, aber dieser sei unter Kontrolle./ck/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:23 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 85,27EUR auf Tradegate (21. April 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 70,3

Kursziel alt: 70,3

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 80,75 € , was einem Rückgang von -5,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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