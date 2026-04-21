JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7030 Pence belassen. Die Zahlen des Bergbaukonzerns hätten den Erwartungen entsprochen und die Jahresprognose sei unverändert, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar sei Kostendruck spürbar, aber dieser sei unter Kontrolle./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:23 / BST
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Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 85,27EUR auf Tradegate (21. April 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 70,3
Kursziel alt: 70,3
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 70,3
Kursziel alt: 70,3
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