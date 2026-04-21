JPMORGAN stuft NOKIA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia vor dem Bericht zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Angesichts der starken Kursentwicklung seit dem vergangenen Quartalsbericht müsse der Netzwerkausrüster die Schätzungen zum Wachstum, aber auch ergebnisseitig, übertreffen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 22:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 9,05EUR auf Tradegate (21. April 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: NOKIA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,90

Kursziel alt: 6,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,90 $ , was einem Rückgang von -23,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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