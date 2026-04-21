JPMORGAN stuft NOKIA auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia vor dem Bericht zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Angesichts der starken Kursentwicklung seit dem vergangenen Quartalsbericht müsse der Netzwerkausrüster die Schätzungen zum Wachstum, aber auch ergebnisseitig, übertreffen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 22:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 22:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BST
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Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 9,05EUR auf Tradegate (21. April 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,90
Kursziel alt: 6,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,90
Kursziel alt: 6,90
Währung: EUR
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