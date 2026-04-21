RBC stuft Axa auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. In einer am Dienstag vorliegenden Studie erklärte Analyst Ben Cohen, warum er - auch mit Blick auf den Iran-Krieg - Aktien von Versicherern bevorzugt, die vor allem im Schaden- und Unfallgeschäft tätig sind statt im Bereich Lebens- oder Rückversicherung. Aktien solcher sogenannter Kompositversicherer böten eine geringe Zyklizität, gestützt von einem Mix aus Kundensegmenten, geografischer Lage und Produkten sowie durch zugrunde liegende Effizienzverbesserungen. Innerhalb dieser Gruppe gibt Cohen Axa den Vorzug vor der Allianz. Er verwies dabei auf niedrigere Bewertungskennzahlen und ein größeres kurzfristiges Potenzial an Wachstumstreibern im Hinblick auf den nächsten Dreijahresplan, der im September 2026 anstehe./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 18:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 42,79EUR auf Tradegate (21. April 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ben Cohen

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 48,00 € , was eine Steigerung von +13,07% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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