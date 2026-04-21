JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Studiendaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe positive Zwischenergebnisse für seine klinische Phase-III-Studie zum Antikörper Ultomiris bei Erwachsenen mit einer chronischen Entzündung der Nierenkörperchen (Morbus Berger) und dem Risiko einer Krankheitsprogression bekannt gegeben, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst verwies darauf, dass er für Ultomiris im Jahr 2030 einen Spitzenumsatz von 6 Milliarden US-Dollar erwarte, was weitgehend der Konsensprognose entspreche./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:48 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:48 / BST
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Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 171,1EUR auf Tradegate (21. April 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
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