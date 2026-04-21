JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Studiendaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe positive Zwischenergebnisse für seine klinische Phase-III-Studie zum Antikörper Ultomiris bei Erwachsenen mit einer chronischen Entzündung der Nierenkörperchen (Morbus Berger) und dem Risiko einer Krankheitsprogression bekannt gegeben, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst verwies darauf, dass er für Ultomiris im Jahr 2030 einen Spitzenumsatz von 6 Milliarden US-Dollar erwarte, was weitgehend der Konsensprognose entspreche./ck/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:48 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 171,1EUR auf Tradegate (21. April 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

