Immobilieninvestment mit 11%+ Rendite & monatlicher Cashflow – ohne Eigentum

Immobilien gelten seit Jahrzehnten als eine der stabilsten Anlageklassen. Gleichzeitig ist der Einstieg für viele Anleger mit spürbaren Hürden verbunden – von hohem Kapitalbedarf bis hin zu langfristig gebundenem Vermögen.

Auch in der Praxis zeigt sich, dass ein wirklich planbarer und attraktiver Cashflow nicht selbstverständlich ist. Die tatsächlichen Erträge hängen von vielen Faktoren ab und bleiben häufig hinter den Erwartungen zurück.

Gleichzeitig stellt sich eine zentrale Frage: Gibt es eine Möglichkeit, von Immobilien zu profitieren – ohne die typischen Nachteile klassischer Investments? Ein Ansatz, der in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, verspricht genau das.

Was dahintersteckt:

Monatlicher Cashflow aus Immobilien – ohne selbst Vermieter zu sein

Zugang zu Immobilieninvestments bereits mit kleinen Beträgen

Renditen von über 11 % pro Jahr in bestimmten Modellen möglich

Wie genau dieses Konzept funktioniert und worauf Anleger achten sollten, schauen wir uns im weiteren Verlauf an.

Warum klassische Immobilieninvestments oft weniger bringen als erwartet

Auf den ersten Blick wirken Immobilien wie eine verlässliche Einkommensquelle. Mieteinnahmen, Wertsteigerung und ein scheinbar stabiler Markt machen sie für viele Anleger attraktiv. In der Praxis zeigt sich jedoch häufig, dass die tatsächlichen Erträge hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Der Grund liegt darin, dass viele Faktoren den realen Cashflow beeinflussen – und diese in der ursprünglichen Kalkulation oft unterschätzt werden. Die wichtigsten Gründe im Überblick:

Hohe laufende Kosten: Instandhaltung, Verwaltung, Rücklagen und mögliche Mietausfälle reduzieren die Rendite deutlich.

Finanzierung belastet den Cashflow: Steigende Zinsen und hohe Kaufpreise führen dazu, dass ein Großteil der Mieteinnahmen für Kredite aufgewendet wird.

Begrenzte laufende Erträge: Selbst bei vermieteten Immobilien bleibt der monatliche Überschuss oft geringer als erwartet.

Geringe Flexibilität: Kapital ist langfristig gebunden. Verkäufe sind aufwendig und mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Klumpenrisiko: Häufig fließt ein großer Teil des Kapitals in ein einzelnes Objekt statt in eine breite Streuung.

In der Summe führt das dazu, dass Immobilien zwar langfristig stabile Werte liefern können, der Aufbau eines wirklich planbaren und attraktiven Cashflows jedoch deutlich komplexer ist, als es auf den ersten Blick erscheint.

Der neue Ansatz: Immobilienrendite ohne Eigentum

Genau an diesem Punkt setzt ein neuer Ansatz an, der Immobilieninvestments deutlich zugänglicher macht. Statt selbst Immobilien zu kaufen, beteiligen sich Anleger indirekt an Immobilieninvestments. Kapital wird in konkrete Immobilien oder immobilienbasierte Kredite investiert – und über die Laufzeit verzinst oder an der Wertentwicklung beteiligt.

Der entscheidende Unterschied: Erträge entstehen nicht ausschließlich durch langfristige Wertsteigerung, sondern können auch aus laufenden Ausschüttungen oder aus Erträgen stammen. Dadurch lassen sich regelmäßige Rückflüsse erzeugen, die als Cashflow dienen.

Über digitale Plattformen wie Mintos oder Indemo wird dieser Zugang heute auch für Privatanleger möglich – ohne Eigentum, Verwaltung oder hohe Einstiegshürden.

Für Anleger ergeben sich daraus mehrere zentrale Vorteile:

Planbarer Cashflow: Regelmäßige Ausschüttungen ermöglichen laufende Erträge.

Attraktive Renditen: Je nach Modell sind Renditen im Bereich von etwa 8 bis über 20 % möglich.

Breite Diversifikation: Kapital kann auf verschiedene Projekte und Immobilienstrukturen verteilt werden – bereits ab 50 €.

Kein operativer Aufwand: Verwaltung, Vermietung und Instandhaltung entfallen vollständig.

Mintos: Immobilieninvestment mit stabilem Cashflow und klarer Struktur

Mintos ermöglicht Anlegern den Zugang zu vermieteten Wohnimmobilien, ohne selbst Eigentum zu erwerben. Statt eine Immobilie direkt zu kaufen, investieren Anleger in strukturierte Finanzinstrumente, die an reale Mietobjekte gekoppelt sind.

Die Erträge entstehen dabei aus zwei Quellen: Zum einen aus laufenden Mieteinnahmen, die regelmäßig ausgeschüttet werden, zum anderen aus der potenziellen Wertentwicklung der zugrunde liegenden Immobilie. Dadurch ergibt sich eine Kombination aus stabilem Cashflow und zusätzlichem Wachstumspotenzial.

Der Zugang ist bewusst einfach gehalten. Bereits ab 50 € können Anleger in einzelne Immobilienprojekte investieren und ihr Kapital über mehrere Objekte streuen. Gleichzeitig entfällt der gesamte operative Aufwand – von der Verwaltung über die Instandhaltung bis hin zur Mietersuche.

Einblick in die verfügbaren Immobilien auf Mintos

Ein weiterer Vorteil ist die zusätzliche Flexibilität: Über den integrierten Zweitmarkt besteht die Möglichkeit, Investments vorzeitig zu verkaufen und so Liquidität zu schaffen, ohne auf das reguläre Laufzeitende warten zu müssen.

Typisch für Mintos:

Renditen von etwa 8 bis 9,5 % pro Jahr

Davon rund 5 bis 6,5 % laufender, monatlicher Cashflow aus Mieteinnahmen

Ergänzend etwa 3 % potenzieller Kapitalzuwachs

Damit positioniert sich Mintos klar im Bereich stabiler, einkommensorientierter Immobilieninvestments mit monatlichen Ausschüttungen.

>> Mehr Details gibt’s im ausführlichen Mintos-Review.

Indemo: Zugang zu institutionellen Immobilienstrategien mit hoher Rendite

Indemo verfolgt einen deutlich anderen Ansatz als klassische Immobilieninvestments oder Plattformen wie Mintos. Statt in laufende Mieteinnahmen zu investieren, beteiligen sich Anleger hier an immobilienbesicherten Forderungen, die mit einem deutlichen Abschlag auf den tatsächlichen Immobilienwert erworben werden.

Konkret handelt es sich um sogenannte Non-Performing Loans (NPLs) – also Kredite, bei denen der ursprüngliche Schuldner nicht mehr zahlt. Diese Forderungen sind jedoch in vielen Fällen durch reale Immobilien abgesichert. Indemo ermöglicht es Privatanlegern, sich an diesen Forderungen zu beteiligen und von deren Rückgewinnung zu profitieren.

Der entscheidende Hebel liegt im Einkauf: Die Forderungen werden typischerweise mit einem Abschlag von rund 30-40 % unter dem Marktwert der zugrunde liegenden Immobilie erworben. Dieser Discount schafft einen Sicherheitspuffer und bildet gleichzeitig die Grundlage für die späteren Renditen.

Die Erträge entstehen nicht durch laufende Mieteinnahmen, sondern durch den sogenannten Recovery-Prozess. Dabei werden die Forderungen entweder durch Einigungen mit dem Schuldner, Weiterverkäufe oder die Verwertung der Immobilie realisiert.

Typisch für Indemo:

Durchschnittliche annualisierte Rendite von rund 21,8 % (laut Plattform)

Zielrenditen von etwa 15 % pro Jahr

Fokus auf Spanien, einem der dynamischsten Immobilienmärkte Europas

Investitionen in Forderungen mit 30–40 % Abschlag auf Immobilienwerte

Ein weiterer Unterschied liegt im Charakter der Investments. Während Mintos stärker auf laufenden Cashflow ausgerichtet ist, zielt Indemo auf höhere Gesamtrenditen ab, die projektabhängig realisiert werden. Ausschüttungen erfolgen daher nicht zwingend monatlich, sondern abhängig vom Fortschritt der Rückgewinnung.

Auch strukturell orientiert sich das Modell an Strategien, die institutionelle Investoren seit Jahrzehnten nutzen. Große Investmenthäuser wie BlackRock oder Blackstone investieren regelmäßig in solche Distressed-Debt-Portfolios – Indemo öffnet diesen Markt erstmals für Privatanleger.