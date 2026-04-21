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    Talent Infinity stellt Update hinsichtlich Konzessionsgebiet Wildcat bereit

    Talent Infinity stellt Update hinsichtlich Konzessionsgebiet Wildcat bereit
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, BC – 21. April 2026 / IRW-Press / Talent Infinity Resource Developments Inc. (CSE: TICO | FWB: 0N8) (das „Unternehmen“ oder „TICO“) freut sich bekannt zu geben, dass es kürzlich eine Explorationsgenehmigung gemäß dem Mines Act für sein Konzessionsgebiet Wildcat in British Columbia erhalten hat, was einen bedeutsamen Meilenstein bei der Weiterentwicklung des Projekts darstellt. Die Genehmigung berechtigt das Unternehmen, über einen Zeitraum von fünf Jahren geophysikalische Bodenuntersuchungen mittels induzierter Polarisation (IP) auf bis zu 40 km sowie bis zu 50 Sonic-Bohrungen im Deckgestein oder Diamantbohrungen durchzuführen. Diese Genehmigung verschafft TICO die Flexibilität, ein mehrphasiges Explorationsprogramm durchzuführen, das konzipiert wurde, um vorrangige Ziele im gesamten Konzessionsgebiet zu bewerten und weiterzuentwickeln.

     

    Abbildung 1: Regionale Karte des Konzessionsgebiets Wildcat

     

    Im Rahmen seiner Explorationsstrategie 2026 plant das Unternehmen die Durchführung von aeromagnetischen und bodengestützten Untersuchungen mittels induzierter Polarisation in einem 6 km² großen Zielgebiet, das anhand einer 2022 entdeckten geochemischen Multi-Element-Bodenanomalie identifiziert wurde. Diese Untersuchungen sollen die Bohrziele verfeinern und das Verständnis des Mineralisierungspotenzials im Untergrund verbessern.

     

    Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es den Ausübungspreis der Aktienoptionen (die „Optionen“) korrigiert, der zuvor in seiner Pressemitteilung vom 25. Februar 2026 bekannt gegeben wurde. Das Unternehmen hatte zuvor mitgeteilt, dass die Optionen zu einem Preis von 0,15 $ pro Stammaktie ausgeübt werden könnten. Der Ausübungspreis war inkorrekt angegeben und das Unternehmen bestätigt, dass es beabsichtigte, die Optionen gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange zum korrekten Ausübungspreis von 0,35 $ pro Stammaktie zu gewähren. Alle anderen Bedingungen der Optionen bleiben unverändert. Zum Zeitpunkt der Gewährung der Optionen lagen keine wesentlichen, noch nicht veröffentlichten Informationen über das Unternehmen vor.

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