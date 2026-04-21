Beyond Meat, Opendoor & Plug Power: Die Meme-Aktien sind zurück!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – GameStop

Die in den vergangenen Wochen starke Gesamtmarkterholung hat viele Anlegerinnen und Anleger, darunter auch institutionelle, wie Hedgefonds, auf dem falschen Fuß erwischt. Nach der Eskalation des Iran-Krieges war die Unsicherheit angesichts explodierender Energiepreise groß. Marktteilnehmende begannen, verstärkt auf fallende Kurse zu wetten.

Der Waffenstillstand sorgte dann für eine Erholungsrallye mit Seltenheitswert. Der US-Technologieindex Nasdaq 100 kletterte 13 Tage in Folge – das hat es seit 1992 nicht mehr gegeben. Shortseller waren gezwungen, ihre Leerverkaufspositionen wieder aufzulösen, während vor allem bei den in den Wochen und Monaten zuvor von hohen Kursverlusten betroffenen Software-Titeln zugegriffen wurde.

Meme-Aktien sind zurück: Neue Chance für ihren King GameStop?

Nichtsdestotrotz haben viele Investoren die jüngste Rallye verpasst. Das zeigt sich auch mit Blick auf die unterdurchschnittlichen Handelsumsätze, die allerdings Fragen an der Nachhaltigkeit des Aufwärtstrends aufkommen lassen. Das führt jetzt zu einem Dilemma: Einerseits ist die Gier der Anlegerinnen und Anleger angesichts neuer Allzeithochs am US-Aktienmarkt zurück, andererseits schrecken viele davor zurück, genau hier zu kaufen.

Das hat in den vergangenen Tagen verstärkt Aktien in den Vordergrund gerückt, die bis zuletzt schwach geblieben sind. Das waren vor allem Meme-Aktien und Werte mit hoher Leerverkaufsquote – Anlegerinnen und Anleger holen nach ihnen entgangenen Gewinnen jetzt also die Brechstange raus! Das hat am Montag bereits zu bemerkenswerten Kursanstiegen wie bei BlackBerry, Beyond Meat und Plug Power geführt. Am Dienstag profitieren vor allem Opendoor Technologies und Clover Health – alles bekannte Werte aus früheren Hype- und Meme-Aktien-Zyklen.

Von dieser Entwicklung noch vergleichsweise unbeeindruckt zeigt sich der König aller Meme-Werte. Die GameStop-Aktie handelte bislang noch nicht mit einem "verdächtigen" Kursanstieg. Doch das könnte sich schon bald ändern, denn während das Unternehmen tatsächlich eines der bestaufgestellten aller Meme-Werte ist, hat sich im Chart der Aktie etwas zusammengebraut.

GameStop Chartsignale

Doppel-Boden: Ende vergangenen Jahres ist der Aktie unterstützt von bullishen Divergenzen nach einer Korrektur ein Doppel-Boden bei 20 US-Dollar gelungen.

Ende vergangenen Jahres ist der Aktie unterstützt von bullishen Divergenzen nach einer Korrektur ein Doppel-Boden bei 20 US-Dollar gelungen. Erholungstrend: GameStop befindet sich seither in einem Aufwärtstrend und konnte dabei signifikante technische Erfolge erzielen.

GameStop befindet sich seither in einem Aufwärtstrend und konnte dabei signifikante technische Erfolge erzielen. Kaufsignale: Der Aktie ist eine Reihe von prozyklischen Kaufsignalen gelungen. Die könnten der Erholung jetzt weiteren Schwung verleihen.

Der Aktie ist eine Reihe von prozyklischen Kaufsignalen gelungen. Die könnten der Erholung jetzt weiteren Schwung verleihen. Supports vorhanden: Zur Unterseite ist das Papier gut abgesichert. Das sorgt für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis von Wetten auf steigende Kurse.

Darum könnte GameStop reif für ein Comeback sein!

Gegenüber ihrem letzten Short Squeeze vor knapp 2 Jahren befindet sich die GameStop-Aktie in einem mehrjährigen Abwärtstrend. Insbesondere seit dem Juni des vergangenen Jahres, nachdem sich die charttechnische Ausgangslage mit einem Gap-Down unter die gleitenden Durchschnitte erheblich verschlechtert hatte, sind jedoch Bodenbildungsbemühungen erkennbar.

Das Kursgeschehen hat sich seither überwiegend in einer Range von 22,50 bis 25,00 US-Dollar abgespielt. Zwischenzeitliche Ausbrüche sowohl zur Oberseite als auch zur Unterseite wurden rasch wieder eingefangen. Während ein gescheiterter Ausbruchsversuch nach oben zu einer Korrektur der Aktie geführt hatte, bestimmt seit dem Dezember nach einem Ausbruch zur Unterseite mit anschließendem Doppelboden bei rund 20,00 US-Dollar ein Erholungstrend das Kursgeschehen.

Chartbild mit deutlichen Verbesserungen

Dieser hat inzwischen zur Zurückeroberung der gleitenden Durchschnitte geführt. Das stellte erste prozyklische Kaufsignale dar. Zu diesen ist ein Golden Cross der Durchschnittslinien sowie jüngst ein Anstieg des Trendstärkeindikators MACD hinzugekommen, der damit einen neuen (kurzfristigen) Aufwärtstrend der Aktie anzeigt.

Begleitet wird dieser durch steigende technische Indikatoren, was ein Indiz für Nachhaltigkeit ist; im Winter hatten vor allem bullishe Divergenzen maßgeblich zur erfolgreichen Bodenbildung und der Etablierung des seither geltenden Aufwärtstrends beigetragen. Jetzt sprechen sie für eine Trendfortsetzung, wenngleich der RSI eine kurzfristige Abkühlung vertragen könnte.

Gelingt GameStop der Ausbruch zur Oberseite dürfte erneut der Widerstandsbereich zwischen 27,50 und 28,00 US-Dollar angelaufen werden. Erst darüber würde signifikantes Kurspotenzial freigesetzt und eine nachhaltige Trendwende eingeleitet werden. Zur Unterseite müssen Anlegerinnen und Anleger die gleitenden Durchschnitte beachten, die jetzt als Unterstützungen dienen sollten. Dazu kommen als potenzielle Supports die Aufwärtstrendlinie sowie die Horizontale bei 22,50 US-Dollar. Insgesamt ist das Chartbild nach den Verbesserungen der vergangenen Wochen und Monate als moderat bullish zu bewerten.

GameStop hat mehr zu bieten als es auf den ersten Blick scheint

Was die Unternehmensbewertung betrifft, zeigt sich ein heterogenes Bild. Für einen Einzelhändler mit jahrelangen Umsatz- und Gewinnrückgängen erscheint ein KGV von 32,4 auf berichteter und von 26,0 auf bereinigter Basis deutlich zu hoch. In der Einzelhandelsbranche sind mit wenigen Ausnahmen (wie die Branchengrößen Costco und Walmart) sehr viel niedrigere Gewinnvielfache üblich.

Allerdings muss das operative Geschäft ohnehin von den Zinserträgen sowie den im Vergleich hohen liquiden Reserven getrennt werden. Nach erfolgreichen Kapitalerhöhungen während des letzten Hypes um die Aktie sitzt GameStop auf Finanzreserven in Höhe von rund 9 Milliarden US-Dollar. Abzüglich aller Verbindlichkeiten bleibt ein Nettovermögen von 4,65 Milliarden US-Dollar, was 41,5 Prozent des Börsenwertes entspricht.

Krypto-Assets, Zinseinkünfte und Sammelkarten sorgen für Potenzial

Das operative Geschäft ist also für 6,55 Milliarden US-Dollar zu haben. Das "echte" Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt dadurch bei günstigen 1,8. Das EV/EBITDA-Verhältnis landet nach dieser Rechnung bei 21,8. Das wiederum liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 11,9. Hier könnte mittelfristig aber für Verbesserungen sorgen, dass das Unternehmen seine Expansion in das Geschäft mit Sammelkarten vorantreibt. Kommissionserlöse aus der geplanten digitalen Handelsplattform könnten angesichts von Kartenpreisen von mehreren Tausend bis Zehntausenden US-Dollar für besonders wertvolle Exemplare für neue magenstarke Umsätze sorgen.

Bis dahin sorgen angesichts anhaltend hoher Leitzinsen starke Zinserträge auf die Barreserven für sichere und planbare Einnahmen. Im vergangenen Jahr konnte GameStop hieraus Gewinne von 271,5 Millionen US-Dollar erzielen. Das rechtfertigt eine Bewertungsprämie gegenüber dem Rest der Branche durchaus, zumal es Flexibilität (für Übernahmen) und Krisensicherheit sorgt.

Mit Blick auf Analystinnen und Analysten liegen gegenwärtig keine Einschätzungen zur Aktie vor. Die Wall Street hat sich vollständig aus GameStop zurückgezogen. Das Fair-Value-Modell der Informationsplattform Investing.com weist einen fairen Wert von 20,80 US-Dollar aus, wobei die Spanne je nach Bewertungsmodell von 13,87 bis 30,61 US-Dollar reicht.

GameStop auf einen Blick

ISIN: US36467W1099

US36467W1099 Marktkapitalisierung: 11,0 Milliarden US-Dollar

11,0 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2026: 31,9

31,9 Durchschnittliche Analystenempfehlung: -

- Fairer Wert (laut Konsens): -

- Aufwärtspotenzial: -

- Leerverkaufsquote: 14,0 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Unter der Vielzahl an Meme-Aktien und Werten mit hohem Leerverkaufsinteresse ist GameStop immer noch eines der fundamental und finanziell am besten aufgestellten Unternehmen. Wer einen neuen Hype-Zyklus spielen möchte, sollte sein Risiko also zumindest insofern absichern, auf den fundamental aussichtsreichsten Kandidaten zu setzen – und das ist eben GameStop.

Mit dem richtigen Produkt, in diesem Fall einem Discount-Optionsschein, um die hohe implizite Volatilität von Optionen auf die Aktie zu umgehen, sind sogar überdurchschnittlich hohe Renditen bei gleichzeitig überschaubaren Risiken möglich. Der Discount-Call VH5QC4 ist mit einem Basispreis von 22,00 US-Dollar und einer Kappungsgrenze (Cap) von 32,00 US-Dollar ausgestattet. Daraus ergibt sich ein Maximalgewinn von bis zu 0,85 Euro, wenn die GameStop-Aktie in den kommenden Wochen den Turbo zündest und auf oder über 32 US-Dollar steigt.

Für Kurse zwischen dem Basispreis und der Kappungsgrenze wird ein anteiliger Auszahlungsbetrag fällig. Dieser lautet für einige beispielhafte Fälle wie folgt:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unter dem Basispreis von 22,00 US-Dollar notieren, verfällt VH5QC4 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn GameStop nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter den zwischen 22,50 und 23,00 US-Dollar verlaufenden Unterstützungsbereich fällt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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