Bahn prüft weitere Verbindung Berlin-Paris

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn kann sich angesichts hoher Fahrgastzahlen eine zweite tägliche Direktverbindung zwischen Berlin und Paris ab 2028 vorstellen. "Der ICE nach Paris ist ein großer Erfolg, die Auslastung beträgt mehr als 80 Prozent. Deshalb sprechen wir mit unserem französischen Partner SNCF jetzt darüber, ob wir tagsüber ein zweites Zugpaar zwischen Berlin und Paris einsetzen", sagte Michael Peterson, im Bahnvorstand für den Fernverkehr zuständig, der "Berliner Zeitung".

Die Direktverbindungen zwischen den beiden Hauptstädten gibt es seit Ende 2024. "Anfangs dachten wir, dass vielleicht die Hälfte der Reisenden die gesamte Distanz mit dem Zug zurücklegt. Tatsächlich fahren im Schnitt 75 Prozent die komplette Strecke", sagte Peterson.