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    AKTIE IM FOKUS

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    Zahlen von Beiersdorf vergraulen Anleger

    Für Sie zusammengefasst
    • Beiersdorf Schlusslicht im Dax mit 2,8% Kursverlust
    • Umsatz minus 7,7 Prozent, währungsbereinigt −4,6
    • Nivea schwäche trifft Margen auf Zehnjahrestief
    AKTIE IM FOKUS - Zahlen von Beiersdorf vergraulen Anleger
    Foto: Beiersdorf AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Geschäftsentwicklung von Beiersdorf hat den Anlegern des Konsumgüterkonzerns am Dienstag die Laune verdorben. Mit einem Kursverlust von 2,8 Prozent auf gut 75,24 Euro waren die Papiere des Nivea- und Tesaherstellers das Schlusslicht im Dax . Für das Jahr 2026 summiert sich das Kursminus mittlerweile auf knapp 20 Prozent.

    Beiersdorf bekam im ersten Quartal eine deutliche Abschwächung der Nachfrage zu spüren. Der Konzernumsatz sank um 7,7 Prozent, währungs- und portfoliobereinigt fielen die Erlöse um 4,6 Prozent. Die Jahresziele bestätigten die Hamburger aber.

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    Analyst Thomas Wissler von MWB Research wies in einer ersten Reaktion auf eine zuletzt schwache Entwicklung der Konzernmarken Nivea und La Prairie hin. Mit Blick auf die Geschwindigkeit einer Erholung sei nun mehr Vorsicht angebracht und es könne Druck auf die Margen geben. Eine grundsätzlich stabile Nachfrage und die Stärke der Marke Eucerin sprächen längerfristig aber für die Aktien.

    Der Konsumgüterhersteller habe mit seinen rückläufigen währungs- und portfoliobereinigten Erlösen etwas schwächer abgeschnitten als erwartet, bemerkte JPMorgan-Expertin Celine Pannuti. Trotz des bekräftigten Jahresausblicks erwartet sie sinkende Marktprognosen. Eine Geschäftsbeschleunigung im zweiten Quartal dürfte angesichts des Umfangs des Lagerabbaus in Westeuropa, potenzieller Risiken im Reise-Einzelhandel, der Nachfrage in Asien und der steigenden Kosteninflation eine zu positive Erwartung sein.

    Beiersdorf habe die bereits gedämpften Erwartungen verfehlt, konstatierte auch Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC. Einmal mehr sei das überraschend schwache Wachstum von Nivea für die Schwäche im Konsumgütersegment verantwortlich. Den diesbezüglichen Ausblick habe das Management zwar bestätigt, doch der Massenmarkt bleibe wohl herausfordernd.

    David Hayes von der US-Bank Jefferies sprach ebenfalls von enttäuschten Erwartungen, sieht vor diesem Hintergrund die bestätigten Umsatz- und Margenziele aber als hoffnungsvolles Zeichen. Dass die Aktie auf einem Zehnjahrestief notiere, mildere zudem die verfehlten Erwartungen sowie die Glaubwürdigkeitsprobleme etwas ab, ergänzte Hayes./edh/bek/nas

    Beiersdorf

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    ISIN:DE0005200000WKN:520000
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,43 % und einem Kurs von 75,46 auf Tradegate (21. April 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -1,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 18,33 Mrd..

    Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -7,31 %/+39,04 % bedeutet.




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