🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeiersdorf AktievorwärtsNachrichten zu Beiersdorf

    ROUNDUP

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Beiersdorf mit deutlich rückläufigem Umsatz - Aktie gibt deutlich nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Nivea fordert deutlich geringere Nachfrage
    • Neuausrichtung der Kernmarke schreitet voran
    • Konzernumsatz sank deutlich Aktie verlor Marktwert
    ROUNDUP - Beiersdorf mit deutlich rückläufigem Umsatz - Aktie gibt deutlich nach
    Foto: Beiersdorf AG

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im ersten Quartal wie erwartet eine deutliche Abschwächung der Nachfrage vor allem bei Nivea zu spüren bekommen. Die strategische Neuausrichtung der Kernmarke schreite aber voran, teilte Beiersdorf am Dienstag mit. Bei der Luxuspflegemarke LaPrairie belasteten Schwierigkeiten im US-Einzelhandel sowie im chinesischen Reiseeinzelhandelsgeschäft. Die Jahresprognose bestätigte Beiersdorf zwar, an der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an.

    Die Aktie gab zuletzt um 2,5 Prozent nach. Damit hat sie seit Jahresbeginn fast ein Fünftel an Wert verloren. In den vergangenen zwölf Monaten ging es für das Papier sogar um fast 37 Prozent abwärts.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    21.987,18€
    Basispreis
    2,58
    Ask
    × 9,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.115,39€
    Basispreis
    25,64
    Ask
    × 9,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Laut Analystin Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC verfehlte Beiersdorf die bereits gedämpften Erwartungen. Einmal mehr sei das überraschend schwache Wachstum bei Nivea für die Schwäche in Konsumenten-Geschäft verantwortlich. Den Ausblick für diesen Bereich habe Beiersdorf zwar bestätigt, doch der Massenmarkt bleibe wohl herausfordernd.

    Auch für Expertin Celine Pannuti von JPMorgan hat Beiersdorf zum Jahresauftakt etwas schwächer abgeschnitten als erwartet. Trotz der vom Management bekräftigten Jahresziele geht sie davon aus, dass die durchschnittlichen Analystenerwartungen weiter sinken werden.

    Der Konzernumsatz sank zum Jahresauftakt um 7,7 Prozent auf knapp 2,5 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Erlöse liegen damit aber im Rahmen der Markterwartungen. Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - war der Umsatz um 4,6 Prozent rückläufig. Hier hatten Branchenexperten im Mittel einen geringeren Rückgang erwarten.

    Wie Konzernchef Vincent Warnery betonte, sollte das erste Quartal aber nicht als Indikator für die Entwicklung des Gesamtjahres gesehen werden. Der Jahresbeginn sei durch die hohe Vergleichsbasis aus dem Vorjahr geprägt gewesen. Belastend hinzugekommen seien vorübergehende "Störungen" in wichtigen Märkten sowie zeitverzögerte Effekte jüngster Innovationen, sagte der Manager laut Pressemitteilung. Im weiteren Jahresverlauf dürften diese Effekte voraussichtlich nicht anhalten.

    In der Konsumentensparte waren die Umsätze im ersten Quartal organisch um 4,7 Prozent zurückgegangen. Während Nivea und La Prairie Federn lassen mussten, verzeichneten die Hautpflege-Marken Eucerin und Aquaphor deutliche Zuwächse. Auch bei Gesundheitsprodukten wie Hansaplast und Elastoplast stiegen die Erlöse etwas.

    Die Klebstoffsparte Tesa verzeichnete ebenfalls Einbußen, der Umsatz aus eigener Kraft sank um 4,3 Prozent. Der Bereich hatte weiter mit einem schwierigen Autogeschäft zu kämpfen. Zudem hatte Tesa den Angaben zufolge im Vorjahr im Elektronikgeschäft noch von Produktionsverlagerungen bei Kunden und vorübergehenden positiven Auftragseffekten profitiert.

    Für 2026 rechnet das Management weiterhin mit einem flachen bis leicht wachsenden organischen Umsatz. Die operative Umsatzrendite gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) und ohne Sondereffekte soll weiter "leicht unter" dem Vorjahresniveau liegen. Diese Ziele gelten auch jeweils für die beiden Geschäftsbereiche, also die Konsumentensparte und das Klebstoffgeschäft Tesa.

    2025 wurde ein Konzernumsatz von rund 9,9 Milliarden Euro verbucht bei einer Marge von 14,0 Prozent./err/tav/jha/

    Beiersdorf

    -2,43 %
    -1,19 %
    +6,99 %
    -20,56 %
    -34,79 %
    -37,35 %
    -15,01 %
    -5,56 %
    +2.432,21 %
    ISIN:DE0005200000WKN:520000
    Beiersdorf direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 75,20 auf Tradegate (21. April 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -1,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 18,33 Mrd..

    Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -7,24 %/+39,15 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Beiersdorf - 520000 - DE0005200000

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Beiersdorf. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Beiersdorf mit deutlich rückläufigem Umsatz - Aktie gibt deutlich nach Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im ersten Quartal wie erwartet eine deutliche Abschwächung der Nachfrage vor allem bei Nivea zu spüren bekommen. Die strategische Neuausrichtung der Kernmarke schreite aber voran, teilte Beiersdorf am Dienstag …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     