ROUNDUP
Beiersdorf mit deutlich rückläufigem Umsatz - Aktie gibt deutlich nach
- Nivea fordert deutlich geringere Nachfrage
- Neuausrichtung der Kernmarke schreitet voran
- Konzernumsatz sank deutlich Aktie verlor Marktwert
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im ersten Quartal wie erwartet eine deutliche Abschwächung der Nachfrage vor allem bei Nivea zu spüren bekommen. Die strategische Neuausrichtung der Kernmarke schreite aber voran, teilte Beiersdorf am Dienstag mit. Bei der Luxuspflegemarke LaPrairie belasteten Schwierigkeiten im US-Einzelhandel sowie im chinesischen Reiseeinzelhandelsgeschäft. Die Jahresprognose bestätigte Beiersdorf zwar, an der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an.
Die Aktie gab zuletzt um 2,5 Prozent nach. Damit hat sie seit Jahresbeginn fast ein Fünftel an Wert verloren. In den vergangenen zwölf Monaten ging es für das Papier sogar um fast 37 Prozent abwärts.
Laut Analystin Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC verfehlte Beiersdorf die bereits gedämpften Erwartungen. Einmal mehr sei das überraschend schwache Wachstum bei Nivea für die Schwäche in Konsumenten-Geschäft verantwortlich. Den Ausblick für diesen Bereich habe Beiersdorf zwar bestätigt, doch der Massenmarkt bleibe wohl herausfordernd.
Auch für Expertin Celine Pannuti von JPMorgan hat Beiersdorf zum Jahresauftakt etwas schwächer abgeschnitten als erwartet. Trotz der vom Management bekräftigten Jahresziele geht sie davon aus, dass die durchschnittlichen Analystenerwartungen weiter sinken werden.
Der Konzernumsatz sank zum Jahresauftakt um 7,7 Prozent auf knapp 2,5 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Erlöse liegen damit aber im Rahmen der Markterwartungen. Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - war der Umsatz um 4,6 Prozent rückläufig. Hier hatten Branchenexperten im Mittel einen geringeren Rückgang erwarten.
Wie Konzernchef Vincent Warnery betonte, sollte das erste Quartal aber nicht als Indikator für die Entwicklung des Gesamtjahres gesehen werden. Der Jahresbeginn sei durch die hohe Vergleichsbasis aus dem Vorjahr geprägt gewesen. Belastend hinzugekommen seien vorübergehende "Störungen" in wichtigen Märkten sowie zeitverzögerte Effekte jüngster Innovationen, sagte der Manager laut Pressemitteilung. Im weiteren Jahresverlauf dürften diese Effekte voraussichtlich nicht anhalten.
In der Konsumentensparte waren die Umsätze im ersten Quartal organisch um 4,7 Prozent zurückgegangen. Während Nivea und La Prairie Federn lassen mussten, verzeichneten die Hautpflege-Marken Eucerin und Aquaphor deutliche Zuwächse. Auch bei Gesundheitsprodukten wie Hansaplast und Elastoplast stiegen die Erlöse etwas.
Die Klebstoffsparte Tesa verzeichnete ebenfalls Einbußen, der Umsatz aus eigener Kraft sank um 4,3 Prozent. Der Bereich hatte weiter mit einem schwierigen Autogeschäft zu kämpfen. Zudem hatte Tesa den Angaben zufolge im Vorjahr im Elektronikgeschäft noch von Produktionsverlagerungen bei Kunden und vorübergehenden positiven Auftragseffekten profitiert.
Für 2026 rechnet das Management weiterhin mit einem flachen bis leicht wachsenden organischen Umsatz. Die operative Umsatzrendite gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) und ohne Sondereffekte soll weiter "leicht unter" dem Vorjahresniveau liegen. Diese Ziele gelten auch jeweils für die beiden Geschäftsbereiche, also die Konsumentensparte und das Klebstoffgeschäft Tesa.
2025 wurde ein Konzernumsatz von rund 9,9 Milliarden Euro verbucht bei einer Marge von 14,0 Prozent./err/tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 75,20 auf Tradegate (21. April 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -1,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 18,33 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -7,24 %/+39,15 % bedeutet.
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Achtung vor zu viel Eurphorie in 2026 solange der Iran-Konflikt nicht beigelegt ist. Fast alle Rohstoffen, die im Geschäftsbericht angeführt sind werden deutlich teurer, vom Anbau, Verpackung, bis zum Transport. Logistikunternehmen erhöhen aktuell drastisch ihre Transportpreise. All das wird sich in den nächsten Quartalsbericht(en) finanziell niederschlagen.
Im eigenen Betrieb stellt Beiersdorf eine breite Produktpalette her. Für den Unternehmensbereich Consumer befinden sich 14 Produktionszentren in Europa, Nord- und Südamerika, in Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum. Diese Zentren konzentrieren sich auf Misch- und Abfüllaktivitäten und produzieren hauptsächlich für ihre lokalen und regionalen Märkte. tesa verfügt über sieben Produktionszentren in Deutschland, Italien, den USA, China und Vietnam. Ergänzt wird das Produktionsnetz durch ausgewählte Fremdhersteller (Third-Party Manufacturers, 3PMs). Unsere Produktionsstätten und 3PMs liefern die Waren über ein Netz von Lagern und Vertriebszentren an unsere Kund*innen. Die meisten Lager- und Transportdienstleistungen werden extern eingekauft."
Habe lange davon geträumt, diese Akte zu solch günstigen Kursen kaufen zu können. Bin seit heute Morgen zu 73 € ein (klitzekleiner) BEI-Aktionär. :)
Recap: damals herrschte ein Crash am Aktienmarkt, den haben wir aktuell nicht obwohl wir uns mittlerweile in einer Korrektur befinden.
Zudem hatte man ein Gewinn von 671m Euro, aktuell 955m (+42%). Zudem hat man deutlich mehr Vermögen angehäuft seit 2015, was den Buchwert deutlich steigen hat lassen.
Der Ausblick auf 2016 (wurde erst nach dem Crash, Anfang 2016 gegeben) war etwas positiver, 3-4% Wachstum und Ebit Margensteigerung, aktuell sieht man ebenfalls leichtes Wachstum aber eine Ebit Margenreduktion.
Bin gespannt wo die Reise noch hingeht aber bei einem KGV von um die 15 und einem laufenden ARP über 750m sollte es bald wieder aufwärts gehen.