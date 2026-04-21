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    Anleger nur Statisten?

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    SpaceX: 75-Milliarden-Dollar-IPO - aber wer kauft, hat kaum was zu sagen

    SpaceX plant den größten Börsengang der Geschichte. Doch dank Super-Stimmrechten bleibt die Macht bei Elon Musk und wenigen Insidern.

    Anleger nur Statisten? - SpaceX: 75-Milliarden-Dollar-IPO - aber wer kauft, hat kaum was zu sagen
    Foto: Jennifer Briggs - ZUMA Press Wire

    Elon Musk hat seinen Einfluss bei SpaceX offenbar weiter ausgebaut. Wie "The Information" berichtet, kaufte der Unternehmer im vergangenen Jahr über einen Treuhandfonds SpaceX-Aktien im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern. Die Transaktion wurde demnach in einem Entwurf des vertraulichen Börsenprospekts offengelegt.

    Der Schritt fällt in eine Phase, in der SpaceX den größten Börsengang der Geschichte vorbereitet. Reuters zufolge strebt das Unternehmen eine Bewertung von rund 1,75 Billionen US-Dollar an und will dabei etwa 75 Milliarden US-Dollar einnehmen. Bereits im März wurde der Börsengang vertraulich bei der US-Börsenaufsicht eingereicht.

    Gleichzeitig plant SpaceX offenbar eine Unternehmensstruktur, die Musks Kontrolle langfristig absichern soll. Vorgesehen ist eine Zweiklassen-Aktie: Insider und ausgewählte Investoren sollen Klasse-B-Aktien mit jeweils zehn Stimmen erhalten, während öffentliche Anleger mit Klasse-A-Aktien nur eine Stimme pro Anteil bekämen. Solche Modelle sind in der Tech-Branche verbreitet, schränken den Einfluss neuer Aktionäre jedoch deutlich ein.

    Zusätzlichen Zündstoff liefert ein weiteres Vergütungsmodell für Musk. Laut "The Information" genehmigte SpaceX im vergangenen Monat einen Plan, der dem CEO bis zu 60 Millionen zusätzliche Aktien zusichern würde. Voraussetzung dafür wäre, dass die Marktkapitalisierung des Unternehmens schrittweise von 1,1 Billionen auf bis zu 6,6 Billionen US-Dollar steigt und ambitionierte Pläne zum Aufbau von Rechenzentren im Weltraum umgesetzt werden.

    Die Unterlagen geben auch Einblick in die Geschäftszahlen. Nach Reuters-Informationen erzielte SpaceX 2024 bei einem Umsatz von 14,02 Milliarden US-Dollar einen Gewinn von 791 Millionen US-Dollar. 2025 stieg der Umsatz auf 18,67 Milliarden US-Dollar, zugleich fiel jedoch ein konsolidierter Verlust von 4,94 Milliarden US-Dollar an. Hauptgrund waren massiv gestiegene Investitionen, die sich auf mehr als 20 Milliarden US-Dollar summierten.

    Mehr als die Hälfte dieser Ausgaben floss demnach in KI-Infrastruktur, nachdem SpaceX in diesem Jahr mit Musks KI- und Social-Media-Unternehmen xAI fusioniert wurde. Das Satelliteninternetgeschäft Starlink erwirtschaftete zugleich einen Betriebsgewinn von 4,42 Milliarden US-Dollar und bleibt damit ein zentraler Ertragspfeiler des Konzerns.

    Für Investoren zeichnet sich damit ein ungewöhnliches Bild ab: SpaceX verbindet hochprofitable Raumfahrt- und Satellitengeschäfte mit milliardenschweren Wetten auf künstliche Intelligenz – während Musk seine Macht vor dem Börsengang weiter festigt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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