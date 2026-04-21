Kingman schließt Bohrarbeiten im hochgradigen Projekt Mohave und in der historischen Mine Rosebud ab; stößt auf die bisher mächtigsten Abschnitte

Vancouver, British Columbia – 21. April 2026 / IRW-Press / Kingman Minerals Ltd. (TSXV: KGS) (OTCQB: KGSSF) (Frankfurt: 47A) („Kingman“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Phase-III-Kernbohrungen mit insgesamt 8 Bohrlöchern unter Einsatz von Altar Drilling aus Tucson, Arizona, abgeschlossen hat. Die Bohrlöcher der Phase III konzentrierten sich auf ein bisher nicht untersuchtes Gebiet in der Nähe der historischen Mine Rosebud, in der vor etwa 100 Jahren hochgradiges Gold gefördert wurde. Das Zielgebiet liegt südöstlich einer Verwerfung, die bei der jüngsten magnetischen Drohnenvermessung des Unternehmens identifiziert wurde. Die Vermessung wurde von Storm Exploration LLC durchgeführt und von Fathom Geophysics LLC ausgewertet.

Die Vermessung hat die Lage mehrerer Verwerfungen auf der Liegenschaft und die magnetischen Eigenschaften der einzelnen Verwerfungsblöcke aufgezeigt. Die Bohrungen der Phase III konzentrierten sich auf die südöstliche Seite einer großen, in Nordost-Südwest-Richtung verlaufenden Verwerfung, die hier als Verwerfung „Rosebud South“ bezeichnet wird. Die Verwerfung war zuvor unentdeckt geblieben, da sie durch jüngere Kiesablagerungen verdeckt war. Die Adern auf der nordwestlichen Seite der Verwerfung, die beiden parallelen Southwick-Adern, wurden vor 100 Jahren abgebaut und durch das Untertage-Probenahmeprogramm des Unternehmens sowie zwei Bohrphasen bestätigt. Diese Adern sind hochgradig (bis zu mehreren hundert g/t Au), weisen jedoch schmale Strukturen auf. Die Adern konnten durch die magnetische Vermessung über die Verwerfung Rosebud South hinweg verfolgt werden.

Bild (links): Die beobachteten Eisenoxidverfärbungen im Oberflächenabfluss spiegeln die Oxidation von eisenhaltigen Mineralien wider, die während der Bohrungen freigelegt wurden, was mit hydrothermalen Alterationsprozessen übereinstimmt, die üblicherweise mit Goldsystemen in Verbindung gebracht werden. Obwohl dies für sich genommen kein Hinweis auf eine Mineralisierung ist, deutet dieses Merkmal auf anhaltende geochemische Aktivität hin und rechtfertigt weitere Analysen.

Bild (rechts): Der untersuchte Bohrkern weist Abschnitte mit Alteration und unterschiedlichen Mineralisierungsstrukturen auf, darunter Oxidationszonen und Aderungen, die mit hydrothermalen Prozessen übereinstimmen.

Die ersten vier Bohrlöcher des Phase-III-Programms haben Projektionen der beiden Southwick-Adern und mehrere andere Strukturen durchschnitten. Die Adern sind wesentlich mächtiger als alles, was bisher auf den Abbaustätten der Mine Rosebud oder in den ersten beiden Bohrphasen beobachtet wurde, scheinen jedoch aus derselben Art von Mineralisierung zu bestehen wie die auf den Abbaustätten. Es wurden Abschnitte mit visuell vielversprechender Alteration/Mineralisierung von bis zu 26 Fuß (7,9 Meter) (nicht echte Mächtigkeit) erfasst, die derzeit beprobt werden.