Q2 Metals katapultiert Cisco in die Weltspitze der Lithiumprojekte

Die erste offizielle Ressourcenschätzung für Q2 Metals‘ Cisco-Projekt in Quebec ist da. Mit 295 Millionen Tonnen ist es ein neues Schwergewicht der globalen Hartgestein-Lithiumprojekte.

Q2 Metals Corp. (ISIN: CA74739G1072, WKN: A3D4CR) hat geliefert, was der Markt erwartet hatte – und dabei die Messlatte höher gelegt als viele Beobachter antizipiert hatten. Die erste nach dem strengen kanadischen Standard NI 43-101 zertifizierte Ressourcenschätzung für das Cisco-Lithiumprojekt in Quebec weist insgesamt 295 Millionen Tonnen mineralisierten Gesteins bei einem durchschnittlichen Lithiumoxidgehalt von 1,36 Prozent Li₂O aus. Das enthaltene Lithiumkarbonat-Äquivalent von knapp 9,9 Millionen Tonnen stellt Cisco in eine Liga, in der nur wenige Projekte weltweit mitspielen können.

Größe, Gehalt und Infrastruktur – Cisco erfüllt alle Kriterien

Der im Tagebau abbaubare Hauptteil der Ressource umfasst 270 Millionen Tonnen bei 1,36 Prozent Li₂O, ergänzt durch einen Untertageanteil von 24 Millionen Tonnen mit 1,34 Prozent Li₂O. Was diese Zahlen besonders stark macht: Der Lithiumgehalt liegt klar im attraktiven Bereich für wirtschaftlich interessante Hartgestein-Lithiumprojekte – und das bei einer Masse, die selbst im globalen Vergleich auffällt. Das lithiumführende Gestein, ein sogenannter Spodumen-Pegmatit, erstreckt sich über 1,8 Kilometer Länge, ist bis zu 1.020 Meter breit und reicht mehr als 600 Meter in die Tiefe. Entscheidend dabei: Das Vorkommen ist in alle Richtungen offen.

Die unabhängige Ressourcenschätzung wurde auf Basis von 75 Bohrlöchern mit insgesamt 33.343 Bohrmetern auf solider Datenbasis und mit sauberer Methodik erstellt. Zusätzlich zur bestätigten Ressource hat das Unternehmen ein Explorationsziel für das unmittelbare Umfeld definiert, das weitere 44 bis 67 Millionen Tonnen andeutet. Dieses Ziel ist noch konzeptionell, zeigt aber, dass Cisco über enormes weiteres Wachstumspotenzial verfügt, zumal die aktuelle Ressource nur einen Bruchteil des 41.253 Hektar großen Gesamtprojektgebiets abdeckt.

Neben den reinen Ressourcenzahlen überzeugt Cisco durch einen handfesten logistischen Vorteil, der im Bergbausektor nicht selbstverständlich ist: Das Projekt liegt nur 6,5 Kilometer von einer ganzjährig befahrbaren Asphaltstraße entfernt, die direkt zum Bahnanschluss in Matagami rund 150 Kilometer südlich führt. Q2 Metals CEO Alicia Milne bringt es auf den Punkt: „Cisco befindet sich in Quebec, einer der weltweit führenden Bergbauregionen, und seine Größe und der Gehalt machen es zu einem der führenden Hartgestein-Lithiumprojekte weltweit. Cisco hat das Potenzial, ein wichtiger Lieferant für die globale Batteriemetall-Lieferkette zu werden."