Jefferies hebt Ziel für Rheinmetall auf 2220 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 1.465 auf Tradegate (21. April 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,88 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 67,21 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.134,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.830,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +24,80 %/+56,85 % bedeutet.