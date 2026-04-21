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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies hebt Ziel für Rheinmetall auf 2220 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Rheinmetall-Kursziel auf 2220 Euro
    • Einstufung für Rheinmetall bleibt auf Buy laut Studie
    • Hormus-Öffnung verschaffte ziviler Luftfahrt Atempause
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Ziel für Rheinmetall auf 2220 Euro - 'Buy'
    Foto: David Young - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2020 auf 2220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Entwicklung hin zu einer Öffnung der Straße von Hormus habe den zivilen Luftfahrtunternehmen eine gewisse Atempause verschafft, schrieb Chloe Lemarie in einer Branchenstudie vom Montag. Da die Lage zunächst aber volatil bleiben dürfte, sei sie nun vorsichtiger für Titel aus dem Ersatzteil- und Nachrüstbereich. Die Expertin befürchtet negative Nachrichten zur Flugverkehrsnachfrage, die das Wachstum hier bremsen dürften. Unternehmen aus dem Bereich Landverteidigung erschienen nach einer starken Kurskorrektur jetzt am attraktivsten. Dagegen stufte Lemarie Safran und Leonardo auf "Hold" herab, da ein schwierigeres Umfeld im Ersatzteilmarkt beziehungsweise ein Führungswechsel die Bewertungen inzwischen fair erscheinen ließen./gl/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 1.465 auf Tradegate (21. April 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 67,21 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.134,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.830,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +24,80 %/+56,85 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 2220 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2220,00, was eine Steigerung von +51,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die gemischte Marktreaktion auf Unternehmensnews: Serienproduktion der unbemannten Kraken-Systeme, eine Absichtserklärung mit ITM (für ITM kursrelevant, für Rheinmetall weniger; ITM +50% vs Rheinmetall rund +0,8%), Gerüchte über einen rund 3 Mrd. Euro Lynx-Auftrag aus Rumänien, Kritik am enttäuschenden Kursverlauf, Kauf‑den‑Dip‑Rufe, erwartete Seitwärtszone (ca. 1.300–2.000) sowie Fokus auf Margen und politische Rahmenbedingungen als Kursfaktoren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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