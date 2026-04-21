ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Rheinmetall auf 2220 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt Rheinmetall-Kursziel auf 2220 Euro
- Einstufung für Rheinmetall bleibt auf Buy laut Studie
- Hormus-Öffnung verschaffte ziviler Luftfahrt Atempause
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2020 auf 2220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Entwicklung hin zu einer Öffnung der Straße von Hormus habe den zivilen Luftfahrtunternehmen eine gewisse Atempause verschafft, schrieb Chloe Lemarie in einer Branchenstudie vom Montag. Da die Lage zunächst aber volatil bleiben dürfte, sei sie nun vorsichtiger für Titel aus dem Ersatzteil- und Nachrüstbereich. Die Expertin befürchtet negative Nachrichten zur Flugverkehrsnachfrage, die das Wachstum hier bremsen dürften. Unternehmen aus dem Bereich Landverteidigung erschienen nach einer starken Kurskorrektur jetzt am attraktivsten. Dagegen stufte Lemarie Safran und Leonardo auf "Hold" herab, da ein schwierigeres Umfeld im Ersatzteilmarkt beziehungsweise ein Führungswechsel die Bewertungen inzwischen fair erscheinen ließen./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 1.465 auf Tradegate (21. April 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,88 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 67,21 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.134,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.830,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +24,80 %/+56,85 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 2220 Euro
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Für ITM hat diese Meldung eine ganz andere Bedeutung als für Rheinmetall, da es ihr Kerngeschäft betrifft. Für Rheinmetall eine von vielen Aktivitäten und neuen Projekten.
Bundeskartellamt genehmigt Joint Venture zwischen
Rheinmetall-Tochter und OHB
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/bundeskartellamt-genehmigt-joint-venture-zwischen-rheinmetall-tochter-und-ohb-ce7e50dddd8ff02d
Ich muss hier gar nichts aushalten… schon gar nicht deine weder sachlichen, noch kritischen Kommentare - schlicht und ergreifend deshalb, weil es von dir (fast) keine mit diesem „Gütesiegel“ gibt. Von dir lese ich überwiegend gepostetes, verlinktes und dann verteidigtes Schwurbelzeug, Anwürfe ggü. Mitforisten sowie polemische Unterstellungen.