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    Einhell Germany Pref Bearer: Power X-Change erneut wachstumsstark

    Trotz Gegenwind an den Devisenmärkten setzt der Konzern seinen Wachstumskurs fort: Umsatz, Ergebnis und Eigenkapital legen 2025 deutlich zu, Power X-Change bleibt Wachstumstreiber.

    Einhell Germany Pref Bearer: Power X-Change erneut wachstumsstark
    Foto: maroke - stock.adobe.com
    • Konzernumsatz 2025 stieg um 4,3% auf 1.157,7 Mio. €; Ergebnis vor Steuern und vor PPA-Effekten 110,6 Mio. € (Rendite 9,6%) — deutlich über den eigenen Prognosen.
    • Power X-Change trägt maßgeblich zum Wachstum bei: Anteil am Gesamtumsatz stieg auf 54%; Währungsabwertungen (z. B. Australien, Türkei, Kanada, Argentinien) dämpften das Wachstum.
    • Ergebnis vor Steuern nach PPA-Effekten 107,9 Mio. € (+9,5% vs. Vj. 98,5 Mio. €); PPA-Effekte sind nicht zahlungswirksame Abschreibungen aus den Akquisitionen von Outillages King Canada Inc. und Surazinsano Co., Ltd.
    • Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 50,4% (Vj. 45,6%); bilanzielles Eigenkapital 474,4 Mio. € (Vj. 444,3 Mio. €).
    • Ergebnis je Aktie deutlich gestiegen: Vorzugsaktie 6,76 € / Stammaktie 6,74 € (je +17,4%); vorgeschlagene Dividende: 1,90 € je Vorzugsaktie und 1,88 € je Stammaktie.
    • Vorläufiger Konzernumsatz Q1 2026: 310,9 Mio. € (+2,7% vs. Q1 2025); Quartalsfinanzbericht wird am 13. Mai 2026 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Münchner Kapitalmarktkonferenz, bei Einhell Germany Pref Bearer ist am 22.04.2026.

    Der Kurs von Einhell Germany Pref Bearer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 76,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,52 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 74,80EUR das entspricht einem Minus von -1,84 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.249,57PKT (+0,84 %).


    Einhell Germany Pref Bearer

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    ISIN:DE000A40ESU3WKN:A40ESU
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