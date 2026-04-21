HHLA-Minderheitsaktionäre sollen abgefunden werden - 21,16 Euro pro Aktie
- Stadt Hamburg und MSC treiben Squeeze-out voran
- Minderheitsaktionäre erhalten 21,16 Euro in bar
- Stadt und MSC halten über 95 Prozent der HHLA
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Stadt Hamburg und die Schweizer Reederei MSC wollen verbliebene Minderheitsaktionäre des Hafenlogistikers HHLA hinausdrängen. Sie sollen 21,16 Euro in bar erhalten, teilte die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) mit.
Die Stadt und MSC, die Mediterranean Shipping Company, halten über die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft mehr als 95 Prozent der zum Börsenhandel zugelassenen HHLA-Aktien. Ein solcher Anteil war nötig, um den Ausschluss der Minderheitsaktionäre beschließen zu können.
Der sogenannte Squeeze-out, der Ausschluss der Minderheitsaktionäre, wird mit dem Beschluss der Hauptversammlung und dem Eintrag in das Handelsregister wirksam. Die ordentliche Hauptversammlung soll laut HHLA am 11. Juni abgehalten werden.
Die HHLA teilte mit, die Abfindung sei nach den gesetzlichen Bestimmungen und der Rechtsprechung festgelegt worden. Der Aktienkurs und eine Unternehmensbewertung seien herangezogen worden, um die Höhe zu bestimmen. Ein gerichtlich bestellter Prüfer habe die Abfindung kontrolliert.
Von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, die sich für die Interessen privater Anleger einsetzt, lag zunächst keine Stellungnahme vor./lkm/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamburger Hafen und Logistik Aktie
Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 22,10 auf Tradegate (21. April 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamburger Hafen und Logistik Aktie um -1,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Hamburger Hafen und Logistik bezifferte sich zuletzt auf 1,59 Mrd..
Hamburger Hafen und Logistik zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5300 %.
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Allerdings ist ein gewisses Überraschungspotenzial hier durchaus gegeben. Ich sehe den Standort Hamburg und die Beteiligung der Stadt nicht als Nachteil für die Abfindung. Eher im Gegenteil. Daher will ich hier unbedingt dabei sein und würde bei Schwäche auch nochmal die Hand aufhalten. Viel Erfolg Alle!
Beim Börsengang am 2. November 2007 kostete die HHLA-Aktie 53 Euro. Die Stadt Hamburg hat daher beim IPO einen guten Schnitt gemacht.
Wird das unter Umständen ein "politisch beeinflusstes" Gutachten, wenn zum Teil die Freie Hansestadt Hamburg die Antragsgegnerin ist ?