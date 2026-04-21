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    HHLA-Minderheitsaktionäre sollen abgefunden werden - 21,16 Euro pro Aktie

    Für Sie zusammengefasst
    • Stadt Hamburg und MSC treiben Squeeze-out voran
    • Minderheitsaktionäre erhalten 21,16 Euro in bar
    • Stadt und MSC halten über 95 Prozent der HHLA
    HHLA-Minderheitsaktionäre sollen abgefunden werden - 21,16 Euro pro Aktie
    Foto: Jonas Walzberg - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Stadt Hamburg und die Schweizer Reederei MSC wollen verbliebene Minderheitsaktionäre des Hafenlogistikers HHLA hinausdrängen. Sie sollen 21,16 Euro in bar erhalten, teilte die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) mit.

    Die Stadt und MSC, die Mediterranean Shipping Company, halten über die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft mehr als 95 Prozent der zum Börsenhandel zugelassenen HHLA-Aktien. Ein solcher Anteil war nötig, um den Ausschluss der Minderheitsaktionäre beschließen zu können.

    Der sogenannte Squeeze-out, der Ausschluss der Minderheitsaktionäre, wird mit dem Beschluss der Hauptversammlung und dem Eintrag in das Handelsregister wirksam. Die ordentliche Hauptversammlung soll laut HHLA am 11. Juni abgehalten werden.

    Die HHLA teilte mit, die Abfindung sei nach den gesetzlichen Bestimmungen und der Rechtsprechung festgelegt worden. Der Aktienkurs und eine Unternehmensbewertung seien herangezogen worden, um die Höhe zu bestimmen. Ein gerichtlich bestellter Prüfer habe die Abfindung kontrolliert.

    Von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, die sich für die Interessen privater Anleger einsetzt, lag zunächst keine Stellungnahme vor./lkm/DP/nas

    Hamburger Hafen und Logistik

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    ISIN:DE000A0S8488WKN:A0S848
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamburger Hafen und Logistik Aktie

    Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 22,10 auf Tradegate (21. April 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamburger Hafen und Logistik Aktie um -1,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hamburger Hafen und Logistik bezifferte sich zuletzt auf 1,59 Mrd..

    Hamburger Hafen und Logistik zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5300 %.




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