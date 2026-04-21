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    Grand City Properties Aktie weiter im Aufwärtstrend - +4,52 % - 21.04.2026

    Am 21.04.2026 ist die Grand City Properties Aktie, bisher, um +4,52 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Grand City Properties Aktie.

    Besonders beachtet! - Grand City Properties Aktie weiter im Aufwärtstrend - +4,52 % - 21.04.2026
    Foto: wierzchu92 - stock.adobe.com

    Grand City Properties ist ein Wohnimmobilien-Investor mit Fokus auf Bestandswohnungen in deutschen Ballungsräumen. Kerngeschäft: Ankauf, Sanierung, effiziente Bewirtschaftung und Repositionierung von Wohnportfolios. Marktstellung: mittelgroßer Player im Segment börsennotierter Wohnungsunternehmen. Wichtige Konkurrenten: Vonovia, LEG, TAG Immobilien, Deutsche Wohnen. USP: Fokus auf Value-Add-Objekte, operative Effizienz, konservative Finanzierung.

    Wie hat sich die Grand City Properties-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Grand City Properties Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,52 % auf 10,410 zulegen. Das sind +0,450  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Grand City Properties Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,85 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,410, mit einem Plus von +4,52 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Grand City Properties Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +6,68 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,73 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,10 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +1,53 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,82 % geändert.

    Grand City Properties Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,73 %
    1 Monat +10,10 %
    3 Monate +6,68 %
    1 Jahr -4,36 %
    Stand: 21.04.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Grand City Properties Aktie

    Es gibt 176 Mio. Grand City Properties Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,83 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,07 %. Covivio notiert im Minus, mit -0,43 %. LEG Immobilien notiert im Plus, mit +0,08 %. Vonovia legt um +0,38 % zu Aroundtown notiert im Minus, mit -0,68 %.

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    Ob die Grand City Properties Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Grand City Properties Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Grand City Properties

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    +31,87 %
    -56,32 %
    -45,51 %
    +251,03 %
    ISIN:LU0775917882WKN:A1JXCV
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