TAG auf 7-Wochen-Hoch - Barclays hebt Aktie auf 'Overweight'

Die britische Investmentbank Barclays stufte die TAG-Aktien am Dienstag von "Equal Weight" auf "Overweight" hoch und erhöhte das Kursziel von 15,20 auf 17,30 Euro. Analystin Celine Soo-Huynh erwartet vom Unternehmen auf Fünfjahressicht eine Ergebnissteigerung von durchschnittlich 5,5 Prozent pro Jahr. Sie sieht die Zukaufstrategie des Managements ebenso positiv, wie das Geschäft als Projektentwickler in Polen./edh/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 15,77 auf Tradegate (21. April 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um +7,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,90 %.

Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,98 Mrd..

TAG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -4,46 %/+27,39 % bedeutet.