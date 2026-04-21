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    AKTIE IM FOKUS

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    TAG auf 7-Wochen-Hoch - Barclays hebt Aktie auf 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • TAG Immobilien Aktien auf höchsten Stand seit März
    • Papiere erholen sich V-förmig und steigen 1,6%
    • Barclays stufte auf Overweight und Ziel 17,30 Euro
    AKTIE IM FOKUS - TAG auf 7-Wochen-Hoch - Barclays hebt Aktie auf 'Overweight'
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von TAG Immobilien haben am Dienstag mit einem Kursanstieg auf den höchsten Stand seit Anfang März auf eine positive Analystenstudie reagiert. Am Vormittag notierten die Papiere des Immobilienkonzerns 1,6 Prozent im Plus bei 15,77 Euro und haben damit ihre V-förmige Erholung der vergangenen Wochen fortgesetzt.

    Nach dem Zwischenhoch Ende Februar bei 16,80 Euro waren die Titel innerhalb von gut drei Wochen um mehr als 28 Prozent abgesackt. Seit dem Zwischentief bei 12,03 Euro vor rund vier Wochen hatten sie sich um fast ein Drittel wieder erholt.

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    Die britische Investmentbank Barclays stufte die TAG-Aktien am Dienstag von "Equal Weight" auf "Overweight" hoch und erhöhte das Kursziel von 15,20 auf 17,30 Euro. Analystin Celine Soo-Huynh erwartet vom Unternehmen auf Fünfjahressicht eine Ergebnissteigerung von durchschnittlich 5,5 Prozent pro Jahr. Sie sieht die Zukaufstrategie des Managements ebenso positiv, wie das Geschäft als Projektentwickler in Polen./edh/jha/

    TAG Immobilien

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    ISIN:DE0008303504WKN:830350
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie

    Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 15,77 auf Tradegate (21. April 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um +7,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,98 Mrd..

    TAG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -4,46 %/+27,39 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu TAG Immobilien - 830350 - DE0008303504

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