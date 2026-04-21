3U Holding: Höhere operative Profitabilität erwartet

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die 3U Holding AG die im November angepasste Guidance aufgrund eines anhaltend schwachen Marktumfelds im größten Segment SHK nicht vollständig erreicht. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, erneuert aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage erwarte das Management durch das margenstarke ITK-Segment, den gestarteten Aufbau einer konzernweiten KI-Plattform, die nach Abschluss des Repowerings beim Windpark Langendorf nun erheblich ausgebauten Erzeugerkapazitäten im cashflow-starken Segment Erneuerbare Energien sowie durch die Restrukturierungsmaßnahmen ab 2026 wieder deutlich verbesserte Ergebnisse. In der Folge gehe auch das Analystenteam ab 2026 von einer erheblich verbesserten operativen Profitabilität auf EBITDA-Ebene aus. Die Schätzung beim Gewinn/Aktie werde aufgrund der von GSC erwarteten Belastungen bei Abschreibungen und Finanzergebnis auf Sicht aber weiterhin deutlich negativ ausfallen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Prognose des Analystenteams weder potenzielle An- und Verkäufe von Vermögensgegenständen, noch die beantragten und in Eruierung befindlichen Projekte im Segment Erneuerbare Energien beinhalte. Hieraus könne unter Umständen ein Ergebnis resultieren, das deutlich von den GSC-Schätzungen abweiche. In der Folge senkt der Analyst den fairen Wert der Aktie auf 1,60 Euro (zuvor: 2,00 Euro) und erneuert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.04.2026, 11:50 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 21.04.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102599

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die 3U HOLDING Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 1,115EUR auf Tradegate (21. April 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.