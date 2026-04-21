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    Hormus-Chaos bei kritischen Metallen: BHP, Barton Gold, QMines, SAP, Alphabet und SpaceX im Fokus!

    Und der Wahnsinn in Nahost geht weiter! Die Sperrung der Straße von Hormus stellt für globale Lieferketten kritischer Metalle ein klassisches Beispiel für systemische Verwundbarkeit in einer hochgradig vernetzten Weltwirtschaft dar. Die strategische Bedeutung dieser Meerenge liegt weniger darin, dass dort selbst große Mengen an Metallen transportiert werden, sondern darin, dass ein erheblicher Teil des weltweiten Energiehandels über diese Route abgewickelt wird. Ein dauerhafter Ausfall dieses Energieflusses würde die Produktionskosten energieintensiver Metalle wie Aluminium, Kupfer oder Nickel unmittelbar erhöhen und damit die gesamte industrielle Wertschöpfungskette unter Druck setzen. Gleichzeitig würden längere Transportwege und höhere Versicherungsprämien die Logistikkosten steigern und zu Verzögerungen in Just-in-Time-Systemen führen, die in vielen Industrien dominieren. Besonders kritisch ist dieser Effekt bei Metallen, die für Schlüsseltechnologien der Energiewende, der Digitalisierung und der Verteidigung benötigt werden. Aber auch der Goldpreis lässt aufhorchen, denn Investoren sind verunsichert und suchen nach sicheren Häfen.

    Kritische Metalle – Kann der Westen adäquat reagieren?

    Gibt es Mittel und Wege, das drohende Knappheits-Szenario zu umgehen? Die Rolle Chinas in diesem Zusammenhang ist ambivalent und zugleich zentral für das Verständnis der globalen Machtverhältnisse in Rohstofflieferketten. Einerseits ist China selbst stark von Energieimporten abhängig, die zu einem erheblichen Teil durch die Straße von Hormus transportiert werden, wodurch das Land im Falle einer Blockade verwundbar bleibt. Andererseits verfügt China über eine dominierende Position in der Verarbeitung vieler kritischer Metalle und insbesondere bei der Raffination seltener Erden, was ihm erhebliche industriepolitische und geopolitische Handlungsspielräume eröffnet. Diese strukturelle Kontrolle über nachgelagerte Produktionsstufen bedeutet, dass China im Krisenfall Exportrestriktionen einsetzen oder die Versorgung der eigenen Industrie priorisieren könnte, selbst wenn die Rohstoffe global verfügbar bleiben. Für westliche Industrieländer entsteht daraus eine doppelte Abhängigkeit: Von stabilen Energieflüssen aus dem Nahen Osten und von industriellen Verarbeitungskapazitäten in Ostasien.

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