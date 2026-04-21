Jefferies senkt Safran auf 'Hold' - Ziel runter auf 310 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAFRAN Aktie

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,90 % und einem Kurs von 295,1 auf Tradegate (21. April 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAFRAN Aktie um -5,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,53 %.

Die Marktkapitalisierung von SAFRAN bezifferte sich zuletzt auf 123,45 Mrd..

SAFRAN zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 360,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 310,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 400,00EUR was eine Bandbreite von +5,08 %/+35,59 % bedeutet.