ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Safran auf 'Hold' - Ziel runter auf 310 Euro
- Jefferies stuft Safran von Buy auf Hold herab
- Kursziel reduziert von 350 auf 310 Euro durch Jefferies
- Öffnung der Straße von Hormus verschafft Atempause
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 350 auf 310 Euro gesenkt. Die Entwicklung hin zu einer Öffnung der Straße von Hormus habe den zivilen Luftfahrtunternehmen eine gewisse Atempause verschafft, schrieb Chloe Lemarie in einer Branchenstudie vom Montag. Da die Lage zunächst aber volatil bleiben dürfte, sei sie nun vorsichtiger für Titel aus dem Ersatzteil- und Nachrüstbereich. Die Expertin befürchtet negative Nachrichten zur Flugverkehrsnachfrage, die das Wachstum hier bremsen dürften. Unternehmen aus dem Bereich Landverteidigung erschienen nach einer starken Kurskorrektur jetzt am attraktivsten. Dagegen stufte Lemarie Safran und Leonardo auf "Hold" herab, da ein schwierigeres Umfeld im Ersatzteilmarkt beziehungsweise ein Führungswechsel die Bewertungen hier inzwischen fair erscheinen ließen./gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAFRAN Aktie
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,90 % und einem Kurs von 295,1 auf Tradegate (21. April 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAFRAN Aktie um -5,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,53 %.
Die Marktkapitalisierung von SAFRAN bezifferte sich zuletzt auf 123,45 Mrd..
SAFRAN zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 360,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 310,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 400,00EUR was eine Bandbreite von +5,08 %/+35,59 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 310 Euro