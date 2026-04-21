Verhaltene Erholung - Anleger bleiben vorsichtig

Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Euroregion, legte am Mittag um 0,46 Prozent auf 6.010,40 Punkte zu. Außerhalb des Euroraums verlor der Schweizer SMI 0,11 Prozent auf 13.269,09 Zähler. Der britische FTSE 100 zog um 0,12 Prozent auf 10.622,02 Punkte an.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag leicht zugelegt und sich damit von den Vortagesverlusten etwas erholt. Zu stärkeren Gewinnen reichte es allerdings nicht. "Am Mittwochabend Washingtoner Zeit läuft die Feuerpause aus - dass Donald Trump eine Verlängerung ohne handfesten Deal als 'sehr unwahrscheinlich' tituliert, trägt nicht gerade zur Beruhigung bei", hieß es in einer Einschätzung des Analysedienstes Index-Radar. Andererseits stützten die rückläufigen Ölpreise und Hoffnungen auf neue Gespräche zwischen Iran und den USA. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hatte den USA zwar Vorwürfe gemacht, eine neue Verhandlungsrunde aber nicht explizit ausgeschlossen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Veränderungen der Einzelsektoren waren überschaubar und bewegten sich im Nachkommabereich. Stärkster Verlierer waren die Nahrungsmittelwerte. Hier standen Aktien von AB Foods unter Druck und verloren 3,4 Prozent. Nach monatelangen Erwägungen hatte der Mischkonzern seine Aufspaltung beschlossen. Die Briten wollen die Modekette Primark nun definitiv von ihren Lebensmittelaktivitäten abspalten. Künftig sollen beide Unternehmen separat an der Börse gelistet werden. Derweil hatte das schwierige wirtschaftliche Umfeld AB Foods in seinem ersten Geschäftshalbjahr einen kräftigen Gewinnrückgang eingebrockt.

Im Rüstungssektor gaben Thales nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal um über vier Prozent nach. Die Analysten von JPMorgan sprachen von einer durchwachsenen Entwicklung. Aktien der ebenfalls im Rüstungssegment tätigen französischen Safran sanken um 2,5 Prozent. Das Analysehaus Jefferies hatte den Wert von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 350 auf 310 Euro gesenkt.

Besser lagen dagegen die Technologiewerte im Rennen. ASML profitierten von guten Vorgaben aus Fernost, wo Halbleiterwerte gefragt waren. SAP setzten ihre Erholungsbewegung mit einem Prozent Gewinn fort./mf/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,60 % und einem Kurs von 21,40 auf Tradegate (21. April 2026, 12:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +5,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,48 %. Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 186,61 Mrd.. SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6000 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 194,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 220,00EUR was eine Bandbreite von +15,28 %/+44,93 % bedeutet.



