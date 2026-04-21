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    Catalyx kündigt strategische Partnerschaft zur Verbesserung der Line Clearance-Lösung an

    Strategische Partnerschaft mit Canoga Perkins treibt private 5G-fähige Wireless Line Clearance voran

    NEWTOWN, Pennsylvania, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- Catalyx, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter maschineller Bildverarbeitung, Automatisierung und professionellen Dienstleistungen für die biowissenschaftliche Fertigung, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Canoga Perkins bekannt, um den OpenLine LineClearance Assistant 3.0 voranzubringen. Catalyx wird mit Canoga Perkins zusammenarbeiten, um die deterministische private 5G Time Sensitive Networking (TSN)-Technologie in seine neue Lösung zu integrieren, mit dem Ziel, die kabelgebundene Infrastruktur zu reduzieren oder zu eliminieren und den Herstellern im Bereich Biowissenschaften erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen zu ermöglichen.

    Catalyx, a global leader in machine vision and automation, specializes in optimizing operations for organizations in life sciences and other highly regulated industries.

    Anfang dieses Jahres stellte Catalyx den OpenLine LineClearance Assistant 3.0 vor, eine bahnbrechende, KI-gestützte Lösung zur Behebung von kostspieligen Verzögerungen und Engpässen, die durch Änderungen an komplexen Produktionslinien entstehen. Es wird erwartet, dass die private 5G-Infrastruktur von Canoga Perkins mit niedrigen Latenzzeiten den Bedarf an kabelgebundener Infrastruktur reduziert oder eliminiert.

    Zu den erwarteten Vorteilen des 5G-fähigen OpenLine LineClearance Assistant 3.0 gehören:

    • Beseitigung umfangreicher Verkabelungen: Es sind keine CAT6-Kabel erforderlich, was die Installationszeit und -kosten reduziert. Die Kameras benötigen nur eine lokale Gleichstromversorgung, die von der Maschine oder einem kleinen Verteilerknoten geliefert wird.
    • Kosteneffizienz: Erhebliche Einsparungen bei der Installation und minimale Änderungen an der Maschine.
    • Skalierbarkeit und Flexibilität: Einfache Bereitstellung und Skalierbarkeit über Produktionsanlagen hinweg ohne Infrastrukturbeschränkungen.
    • Verbesserte betriebliche Effizienz: Die drahtlose Überprüfung der Linienfreigabe in Echtzeit gewährleistet einen ununterbrochenen Produktionsfluss und die Einhaltung der GMP-Vorschriften.

    „Die Integration der 5G-Mobilfunktechnologie in unseren OpenLine LineClearance Assistant ist ein entscheidender Fortschritt bei der Bewältigung von Produktionslinienwechseln, einer der hartnäckigsten Ursachen für Engpässe in der pharmazeutischen Produktion", sagte Darin Cerny, Chief Product and Technology Officer bei Catalyx. „Diese Innovation hat das Potenzial, die Installation zu beschleunigen und die mit der Verkabelung verbundenen Kosten zu senken, wodurch sowohl die Installation als auch der laufende Betrieb rationalisiert werden."

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