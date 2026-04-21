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    AKTIE IM FOKUS

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    Allianz fast auf Rekordhoch nach 'Buy' von Goldman Sachs

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs empfiehlt Allianz als klaren Kauf
    • Kursziel auf 450 Euro erhöht mit 16 Prozent
    • Risiken durch Kredite und KI werden überbewertet
    AKTIE IM FOKUS - Allianz fast auf Rekordhoch nach 'Buy' von Goldman Sachs
    Foto: Manuel - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung der Investmentbank Goldman Sachs für die Allianz hat den Aktienkurs am Dienstag nahe an das Rekordhoch aus dem Jahr 2000 getrieben. In der Spitze kletterten die Papiere um zwei Prozent auf knapp 397 Euro. Damit fehlten nurmehr knapp sechs Euro bis zum Höchststand von 402,66 Euro von 2000.

    Analyst Andrew Baker von Goldman Sachs schraubte das Kursziel für die Aktien um 40 auf 450 Euro nach oben. Das damit verbundene Aufwärtspotenzial von knapp 16 Prozent rechtfertigt nach seiner Auffassung nun eine Kaufempfehlung, nachdem die Einstufung zuvor "Neutral" lautete. Goldman Sachs ist beim Kurspotenzial damit der drittgrößte Optimist am Markt hinter der Berenberg Bank und der Baader Bank.

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    Die Sorgen am Markt über Risiken im Zusammenhang mit privaten Krediten seien überzogen, schrieb Baker in einer Studie. Dieses Versicherungssegment mache weniger als ein Prozent des Börsenwerts der Allianz aus. Dieser beläuft sich auf gut 150 Milliarden Euro.

    Auch negative Folgen durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) für die Geschäfte der Allianz würden überbewertet, so Baker. Die Münchener wiesen branchenweit die größten Ausgaben in Technologie auf und steigerten damit die Profitabilität. Ohnehin könne sich die Wahrnehmung von KI verändern, weg von einem Risiko und hin zu einem Vorteil.

    Das höhere Kursziel und mithin die Kaufempfehlung basieren laut dem Experten auf der gestärkten Zuversicht, dass die Allianz ihre Ziele erreicht. Und das selbst in einem schwierigeren konjunkturellen Umfeld und angesichts eines schnellen technologischen Wandels./bek/edh/jha/

    Allianz

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    ISIN:DE0008404005WKN:840400
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 395,7 auf Tradegate (21. April 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +4,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 153,27 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 421,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 504,00EUR was eine Bandbreite von -18,09 %/+27,02 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Allianz - 840400 - DE0008404005

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursverlauf und Bewertung der Allianz: Beobachter loben charttechnische Erholung und Dividendenattraktivität; andere sehen DAX‑Einfluss durch geopolitische Ereignisse, diskutieren aber, ob das direkte Versicherungsrisiko oder eher höhere Risikoprämien bzw. Makroeffekte (Schadeninflation, Rezession, Insolvenzen) sind. Debatte um Charttechnik vs. fundamentale Treiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Allianz eingestellt.

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    dpa-AFX
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