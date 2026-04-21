DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In der Debatte um Reformen in Deutschland hat NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) einen Beitrag auch einkommensstarker Schichten eingefordert. "Starke Schultern müssen auch was tragen", sagte Wüst in Düsseldorf. Wie genau reiche Menschen stärker belastet werden sollten, sagte er nicht konkret. Der Beitrag könnte etwa bei der Beitragsbemessungsgrenze, der Einkommensteuer oder an anderer Stelle deutlich werden, sagte Wüst.

Die von der schwarz-roten Koalition geplanten Reformen von Steuern über Gesundheit bis zur Rente müssten in einer Summe gesehen werden, so Wüst. "Die Menschen werden das am Ende nur akzeptieren, wenn es in Summe dabei gerecht zugeht.". Politik dürfe nicht nur auf die Mehrheit im Deutschen Bundestag schauen, sondern müsse auch auf eine gesellschaftliche Mehrheit achten.