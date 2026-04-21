ITM Power Aktie auf Höhenflug - 21.04.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +8,58 % konnte die ITM Power Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ITM Power Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,37 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,6190€, mit einem Plus von +8,58 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die ITM Power Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +101,07 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +51,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +105,49 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ITM Power auf +108,06 %.

ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +51,06 % 1 Monat +105,49 % 3 Monate +101,07 % 1 Jahr +340,04 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

Stand: 21.04.2026, 12:45 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Bewertung und Kursentwicklung von ITM Power: Der Kurs schwankt um etwa 1,60 €, während das Short-Interest bei ca. 3,9% liegt und die Aussicht auf eine Neubewertung nach vorne treibt. Große Handelsvolumina und Spekulationen zu kommenden News, etwa dem Start einer neuen Fertigungsstraße, prägen die Diskussion, wobei Parallelen zu einer späteren Skalierung des Geschäfts gezogen werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ITM Power eingestellt.

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 617 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 996,55 Mio. € wert.

Angetrieben von starken Kursgewinnen bei ITM Power ist es in der gesamten Wasserstoffbranche zu Kaufinteresse gekommen ? auch bei der Aktie von Nel. Wasserstoffaktien sind zurück: Neue Chance für Nel? Nach wochenlangen Verlusten und Unsicherheit …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,30 %. NEL ASA notiert im Minus, mit -0,43 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,99 %. Siemens Energy legt um +0,21 % zu

ITM Power Aktie jetzt kaufen?

Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.