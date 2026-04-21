RWE Aktie steigt auf 58,76€ - 21.04.2026

Die RWE Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,37 % auf 58,76€ zulegen. Das sind +1,36 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,57 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der RWE Aktie. Nach einem Plus von +2,57 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 58,76€, mit einem Plus von +2,37 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

RWE ist ein führender europäischer Energieversorger mit Fokus auf Stromerzeugung aus Erneuerbaren (Wind, Solar, Wasser) und konventionellen Kraftwerken sowie Energiehandel. Starke Position im europäischen Strommarkt, besonders bei Offshore-Wind. Wichtige Konkurrenten: E.ON, EnBW, Vattenfall, Ørsted, Iberdrola. USP: breite Erzeugungsmix, starke Projektpipeline und Handelskompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei RWE einen Gewinn von +13,27 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RWE Aktie damit um -2,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,23 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +27,39 % gewonnen.

RWE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,14 % 1 Monat +5,23 % 3 Monate +13,27 % 1 Jahr +68,59 %

Informationen zur RWE Aktie

Stand: 21.04.2026, 12:45 Uhr

Es gibt 744 Mio. RWE Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,72 Mrd. € wert.

EQS Post-admission Duties announcement: RWE Aktiengesellschaft / Share Buyback RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information 21.04.2026 / 12:08 CET/CEST Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS …

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 21.04.2026 / 12:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt …

Heute spricht Julian Reichelt (Achtung, Reichelt!) mit mir über Medien, Sprache, Energiewende und politische Narrative in Deutschland. Wie beeinflusst Framing unsere Wahrnehmung – und welche Rolle spielen Ideologie...

So schlagen sich die Wettbewerber von RWE

ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,85 %. Enel notiert im Plus, mit +0,72 %. Iberdrola notiert im Plus, mit +0,28 %. E.ON legt um +0,37 % zu

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Ob die RWE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RWE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.