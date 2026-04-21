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    Besonders beachtet!

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    RWE Aktie steigt auf 58,76€ - 21.04.2026

    Am 21.04.2026 ist die RWE Aktie, bisher, um +2,37 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der RWE Aktie.

    Besonders beachtet! - RWE Aktie steigt auf 58,76€ - 21.04.2026
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    RWE ist ein führender europäischer Energieversorger mit Fokus auf Stromerzeugung aus Erneuerbaren (Wind, Solar, Wasser) und konventionellen Kraftwerken sowie Energiehandel. Starke Position im europäischen Strommarkt, besonders bei Offshore-Wind. Wichtige Konkurrenten: E.ON, EnBW, Vattenfall, Ørsted, Iberdrola. USP: breite Erzeugungsmix, starke Projektpipeline und Handelskompetenz.

    RWE Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 21.04.2026

    Die RWE Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,37 % auf 58,76 zulegen. Das sind +1,36  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,57 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der RWE Aktie. Nach einem Plus von +2,57 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 58,76, mit einem Plus von +2,37 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei RWE einen Gewinn von +13,27 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die RWE Aktie damit um -2,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,23 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +27,39 % gewonnen.

    RWE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,14 %
    1 Monat +5,23 %
    3 Monate +13,27 %
    1 Jahr +68,59 %
    Stand: 21.04.2026, 12:45 Uhr

    Informationen zur RWE Aktie

    Es gibt 744 Mio. RWE Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,72 Mrd. € wert.

    RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information


    EQS Post-admission Duties announcement: RWE Aktiengesellschaft / Share Buyback RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information 21.04.2026 / 12:08 CET/CEST Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS …

    RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation


    EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 21.04.2026 / 12:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt …

    Reichelt: "Viele merken nicht, was gerade passiert!"


    Heute spricht Julian Reichelt (Achtung, Reichelt!) mit mir über Medien, Sprache, Energiewende und politische Narrative in Deutschland. Wie beeinflusst Framing unsere Wahrnehmung – und welche Rolle spielen Ideologie...

    So schlagen sich die Wettbewerber von RWE

    ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,85 %. Enel notiert im Plus, mit +0,72 %. Iberdrola notiert im Plus, mit +0,28 %. E.ON legt um +0,37 % zu

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    Ob die RWE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RWE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RWE

    +2,30 %
    -2,14 %
    +5,23 %
    +13,27 %
    +68,59 %
    +40,86 %
    +74,21 %
    +358,49 %
    +208,81 %
    ISIN:DE0007037129WKN:703712
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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