Beyond Meat Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 21.04.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +13,95 % konnte die Beyond Meat Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +38,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Beyond Meat Aktie. Nach einem Plus von +38,16 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,1168€, mit einem Plus von +13,95 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Beyond Meat ist ein Pionier im Bereich pflanzlicher Fleischalternativen, bekannt für Produkte wie den Beyond Burger. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Fleischkonsum zu reduzieren und bietet innovative, geschmacklich überzeugende Alternativen. Es konkurriert mit Unternehmen wie Impossible Foods und Quorn und hebt sich durch seine fortschrittliche Technologie zur Nachahmung von Fleischtextur und -geschmack ab.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Beyond Meat einen Gewinn von +50,56 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +108,63 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +98,27 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Beyond Meat +58,67 % gewonnen.

Beyond Meat Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +108,63 % 1 Monat +98,27 % 3 Monate +50,56 % 1 Jahr -52,66 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Beyond Meat Aktie

Stand: 21.04.2026, 12:46 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Debatte um extreme Kursbewegungen von Beyond Meat. Mehrere Beiträge sprechen von raschen Aufwärtsbewegungen und dem Risiko eines Meme-Push, gefolgt von möglichen Ausstiegen. Die Bewertung wird kritisch gesehen: Analysten setzen sehr niedrige Zielkurse (ungefähr 0,5–1,0 USD) und Insider-Verkäufe sowie steigendes Short-Interest werden als Risikoargumente diskutiert."

Informationen zur Beyond Meat Aktie

Es gibt 464 Mio. Beyond Meat Aktien. Damit ist das Unternehmen 510,01 Mio. € wert.

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Ob die Beyond Meat Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beyond Meat Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.