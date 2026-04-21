🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeyond Meat AktievorwärtsNachrichten zu Beyond Meat

    Besonders beachtet!

    509 Aufrufe 509 0 Kommentare 0 Kommentare

    Beyond Meat Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 21.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Beyond Meat Aktie bisher um +13,95 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Beyond Meat Aktie.

    Besonders beachtet! - Beyond Meat Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 21.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Beyond Meat ist ein Pionier im Bereich pflanzlicher Fleischalternativen, bekannt für Produkte wie den Beyond Burger. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Fleischkonsum zu reduzieren und bietet innovative, geschmacklich überzeugende Alternativen. Es konkurriert mit Unternehmen wie Impossible Foods und Quorn und hebt sich durch seine fortschrittliche Technologie zur Nachahmung von Fleischtextur und -geschmack ab.

    Beyond Meat Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.04.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +13,95 % konnte die Beyond Meat Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +38,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Beyond Meat Aktie. Nach einem Plus von +38,16 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,1168, mit einem Plus von +13,95 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Beyond Meat einen Gewinn von +50,56 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +108,63 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +98,27 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Beyond Meat +58,67 % gewonnen.

    Beyond Meat Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +108,63 %
    1 Monat +98,27 %
    3 Monate +50,56 %
    1 Jahr -52,66 %
    Stand: 21.04.2026, 12:46 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Beyond Meat Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Debatte um extreme Kursbewegungen von Beyond Meat. Mehrere Beiträge sprechen von raschen Aufwärtsbewegungen und dem Risiko eines Meme-Push, gefolgt von möglichen Ausstiegen. Die Bewertung wird kritisch gesehen: Analysten setzen sehr niedrige Zielkurse (ungefähr 0,5–1,0 USD) und Insider-Verkäufe sowie steigendes Short-Interest werden als Risikoargumente diskutiert."

    Zur Beyond Meat Diskussion

    Informationen zur Beyond Meat Aktie

    Es gibt 464 Mio. Beyond Meat Aktien. Damit ist das Unternehmen 510,01 Mio. € wert.

    Beyond Meat Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Beyond Meat Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beyond Meat Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Beyond Meat

    +16,48 %
    +112,10 %
    +101,57 %
    +53,06 %
    -52,66 %
    -91,48 %
    -99,01 %
    -98,06 %
    ISIN:US08862E1091WKN:A2N7XQ
    Beyond Meat direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Beyond Meat Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 21.04.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Beyond Meat Aktie bisher um +13,95 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Beyond Meat Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     