GE Aerospace überrascht mit starkem Gewinnsprung

Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 1,86 US-Dollar und damit deutlich über den Analystenschätzungen von 1,60 US-Dollar. Auch beim Umsatz übertraf das Unternehmen die Erwartungen: Die Erlöse kletterten auf 11,6 Milliarden US-Dollar und lagen damit fast 30 Prozent über dem Vorjahreswert. Analysten hatten im Durchschnitt lediglich mit 10,7 Milliarden US-Dollar gerechnet.

GE Aerospace hat im ersten Quartal deutlich besser abgeschnitten als von der Wall Street erwartet. Der Triebwerkshersteller profitierte von der anhaltend hohen Reiselust sowie einer starken Nachfrage nach Ersatzteilen und Wartungsleistungen. Damit konnte der Konzern die Belastungen durch den Krieg im Iran und die gestiegenen Kerosinkosten bislang besser abfedern, als von vielen Anlegern befürchtet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Für 2026 hält GE Aerospace an seiner bisherigen Prognose fest, sieht die Entwicklung nun aber eher am oberen Ende der Spanne. Beim Gewinn je Aktie peilt der Konzern weiterhin 7,10 bis 7,40 US-Dollar an. Zugleich passte das Management seine Annahmen an das aktuell schwierigere Umfeld an. So wird beispielsweise unterstellt, dass der Ölpreis bis ins dritte Quartal hoch bleibt und erst zum Jahresende nachgibt.

Ganz ohne Risiken ist der Ausblick jedoch nicht. GE verweist auf mögliche kurzfristige Belastungen durch eine eingeschränkte Treibstoffverfügbarkeit sowie auf schwächere Erwartungen für das globale Wirtschaftswachstum. Eine weltweite Rezession ist in der Prognose jedoch nicht eingerechnet.

An der Börse kamen die Zahlen zunächst gut an. Vorbörslich legte die Aktie in New York zeitweise um bis zu 3,30 Prozent zu. Das Zahlenwerk dürfte Investoren vor allem deshalb beruhigen, weil es zeigt, dass das profitable Servicegeschäft selbst in einem geopolitisch angespannten Umfeld robust bleibt.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die GE Aerospace Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,97 % und einem Kurs von 265,5EUR auf Tradegate (21. April 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



