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    Besonders beachtet!

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    EchoIQ Aktie heute im Minus (0,7410€) - 21.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die EchoIQ Aktie bisher Verluste von -3,39 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der EchoIQ Aktie.

    Besonders beachtet! - EchoIQ Aktie heute im Minus (0,7410€) - 21.04.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    EchoIQ aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 21.04.2026

    Mit einer Performance von -3,39 % musste die EchoIQ Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,26 %, geht es heute bei der EchoIQ Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von EchoIQ in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +232,29 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die EchoIQ Aktie damit um +38,76 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +99,73 %. Im Jahr 2026 gab es für EchoIQ bisher ein Plus von +407,53 %.

    EchoIQ Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +38,76 %
    1 Monat +99,73 %
    3 Monate +232,29 %
    1 Jahr +404,42 %
    Stand: 21.04.2026, 12:59 Uhr

    Informationen zur EchoIQ Aktie

    Es gibt 661 Mio. EchoIQ Aktien. Damit ist das Unternehmen 489,70 Mio. € wert.

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    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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    Ob die EchoIQ Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur EchoIQ Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    EchoIQ

    -3,39 %
    +38,76 %
    +99,73 %
    +232,29 %
    +522,69 %
    ISIN:AU0000195430WKN:A3C84A
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    Verfasst von Markt Bote
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