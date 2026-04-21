Sartorius Vz. - Aktie schießt in die Höhe +6,37 % - 21.04.2026

Die Sartorius Vz. Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +6,37 % auf 253,70€ zulegen. Das sind +15,20 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,66 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Sartorius Vz. Aktie. Nach einem Plus von +1,66 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 253,70€, mit einem Plus von +6,37 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Sartorius Vz. ist ein Life-Science-Zulieferer für die biopharmazeutische Industrie. Kernprodukte: Bioreaktoren, Filtrations- und Einweg-Systeme, Laborwaagen, Prozessanalytik. Starke Position im Markt für Bioprozesslösungen, profitiert vom Trend zu Biopharma und Einwegtechnologie. Wichtige Konkurrenten: Merck Millipore, Danaher/Cytiva, Thermo Fisher. USP: hohe Spezialisierung, integrierte End-to-End-Lösungen, enge Kundenbindung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei Sartorius Vz. konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -5,74 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +16,98 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,62 %. Im Jahr 2026 gab es für Sartorius Vz. bisher ein Minus von -3,49 %.

Während Sartorius Vz. heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,11 %. Damit gehört Sartorius Vz. heute zu den auffälligeren Werten.

Sartorius Vz. Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,98 % 1 Monat +23,62 % 3 Monate -5,74 % 1 Jahr +15,37 %

Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

Stand: 21.04.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,36 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Sartorius Vz.

Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,97 %. Danaher notiert im Plus, mit +0,66 %. Merck notiert im Plus, mit +1,61 %. Thermo Fisher Scientific legt um +0,07 % zu Waters Corporation notiert im Plus, mit +1,05 %.

Sartorius Vz. Aktie jetzt kaufen?

Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.