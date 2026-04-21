USD/TRY tritt auf der Stelle – 44,89490 TRY

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 1.000TRY in USD/TRY gesteckt. Damals lag der Kurs bei 38,18168TRY. Heute steht er bei 44,89490TRY. Das Investment wäre auf 1.175,82TRY gewachsen – eine Steigerung von +17,58 %.

Informationen zur Türkischen Lira

Die Türkische Lira (TRY) hat in den letzten Jahren extreme Schwankungen erlebt. Politische Unsicherheit, hohe Inflation und Eingriffe in die Geldpolitik prägen den Kurs. Das Währungspaar EUR-TRY gilt daher als Gradmesser für Stabilität und Vertrauen in die türkische Wirtschaft. Für Anleger und Unternehmen bleibt der Lirakurs ein zentraler Risikofaktor.

Ob ein Investment in USD/TRY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.