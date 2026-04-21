Auch BP profitiert von Ölpreis-Volatilität

Der britische Energiekonzern BP (GB00BP6MXD84) profitiert im laufenden Quartal von den starken Verwerfungen an den Energiemärkten infolge des Iran-Konflikts. In einem ungewöhnlich deutlichen Update bezeichnete das Unternehmen vergangene Woche sein Ölhandelsgeschäft als „außergewöhnlich“. Während der Ölhandel überdurchschnittlich lief, entwickelte sich das Gasgeschäft durchschnittlich. Insgesamt signalisiert BP eine robuste Gewinnentwicklung. Wettbewerber Shell hatte bereits von starken Handelsergebnissen berichtet. Die Entwicklung fällt in eine strategisch wichtige Phase der (Wieder-)Ausrichtung auf das klassische Öl- und Gasgeschäft. Zugleich sollen weniger rentable Teile des erneuerbaren Portfolios verkauft werden: Aktivistische Investoren wie Elliott fordern eine Trendwende nach Jahren schwacher Performance. Trotz der operativen Stärke hängt der Aktienkurs derzeit an der Entwicklung neuer Gespräche über eine Waffenruhe.

Das Discount-Zertifikat der SG mit dem Cap bei 5,50 britischen Pfund (ISIN DE000FE2GCK6) bietet bei einem Preis von 5,23 Euro einen maximalen Gewinn von 0,27 Euro oder 28,1 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 19.6.26 auf oder über dem Cap schließt. Barausgleich in allen Szenarien.

Wechselkursgesicherte Discount-Strategie mit 9,2 Prozent Puffer (September)

Die baugleiche Strategie mit Laufzeit September gibt’s von der SG unter der ISIN DE000FE2GCL4. Beim Preis von 5,05 Euro ist ein maximaler Gewinn von 0,45 Euro oder 20,6 Prozent p.a. drin, wenn die Aktie am 18.9.26 mindestens bei 5,50 britischen Pfund schließt. Auch hier immer Barausgleich.

Discount-Strategie mit 15,3 Prozent Puffer (September)

Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit Cap bei 5 britischen Pfund (ISIN DE000PJ788N6) bietet beim Preis von 5,43 Euro einen maximalen Gewinn von 0,31 Euro oder 15 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 18.9.26 auf oder über dem Cap schließt. Barausgleich in allen Szenarien.

ZertifikateReport-Fazit: Mit der Waffenruhe fiel der Ölpreis an Freitag deutlich, die erneut aufgeflammte Unsicherheit über die Dauer der Blockade der Straße von Hormuz treibt den Preis wieder deutlich an. BP verdient aber nicht nur an hohen Preisen, sondern vor allem an der Volatilität; das sollte die Gewinne weiter stützen. Mit den Zertifikaten können Anleger bereits von einer Seitwärtsbewegung bei BP profitieren.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Mercedes Aktien oder von Anlageprodukten auf Mercedes Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de