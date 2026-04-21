JPMorgan Chase übertrifft Erwartungen in Q1

JPMorgan Chase (US46625H1005) hat im ersten Quartal 2026 erneut starke Zahlen vorgelegt und die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Der Nettogewinn stieg auf 16,5 Mrd. US-Dollar, während der Gewinn je Aktie mit 5,94 Dollar deutlich über den Konsensschätzungen lag. Auch der Umsatz kletterte um rund zehn Prozent auf gut 50 Mrd. US-Dollar. Gewinntreiber waren vor allem das florierende Handelsgeschäft und höhere Investmentbanking-Gebühren in einem volatilen Marktumfeld. Damit setzt sich JPMorgan von Wettbewerbern wie Goldman Sachs oder Citigroup ab, die ebenfalls solide Ergebnisse meldeten, jedoch weniger diversifiziert sind. Die Rückstellungen für notleidende Kredite lagen mit rund 2,5 Mrd. US-Dollar unter dem Vorjahresniveau. Gleichzeitig baute die Bank ihre Reserven im Firmenkundengeschäft aus - ein Hinweis auf eine vorsichtigere Risikoeinschätzung.

Das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley (ISIN DE000MM83XG0) bietet beim Preis von 241,80 Euro einen Puffer von 10,2 Prozent. Aus dem Höchstbetrag (Cap) von 300 US-Dollar ergibt sich bei gleichbleibenden Wechselkursen eine Renditechance von ca. 13,30 Euro oder 13,3 Prozent p.a., sofern der Schlusskurs am 18.9.26 zumindest auf Höhe des Caps liegt. Barausgleich in jedem Szenario.

Discount-Strategie mit 17,4 Prozent Puffer (Dezember)

Schließt die Aktie am 18.12.26 auf oder über dem Cap von 280 US-Dollar, dann bringt das Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PL1WXU9 zum Preis von 222,90 Euro bei konstanten Wechselkursen einen Gewinn von ca. 23,60 Euro der 10,5 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien.

Bonus-Strategie mit 21,2 Prozent Puffer (Dezember)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas (DE000PJ8FNZ3) zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 340 US-Dollar in Euro, wenn die Aktie bis zum 18.12.26 nie die Barriere bei 250 US-Dollar verletzt. Beim Kaufpreis von 264,90 Euro errechnet sich die Rendite bei konstanten Wechselkursen mit 24,30 Euro oder 14,6 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien. Attraktives Abgeld von 2 Prozent.

ZertifikateReport-Fazit: J.P. Morgan Chase bleibt der diversifizierte Branchenprimus mit starken Erträgen, moderaten Kreditrisiken und hoher Kapitalausstattung, auch wenn steigende Kosten und makroökonomische Unsicherheiten ein Thema sind. Wer den defensiven Einstieg sucht, sichert sich mit einer Zertifikate-Strategie die Chance auf attraktive Seitwärtsrenditen mit Sicherheitspuffer.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von JPMorgan Chase Aktien oder von Anlageprodukten auf JPMorgan Chase Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de