Mensch und Maschine Software Aktie weiter aufwärts - +5,83 % - 21.04.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Mensch und Maschine Software Aktie. Mit einer Performance von +5,83 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Mensch und Maschine Software Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,13 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 39,95€, mit einem Plus von +5,83 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Mensch und Maschine Software SE (MuM) ist ein CAD/CAM- und BIM-Spezialist mit Fokus auf Softwarevertrieb, -entwicklung und Services für Industrie, Bau und Maschinenbau. Kern: Autodesk-Reselling, eigene Add-ons/Branchensoftware, Schulung/Support. Starke Stellung im DACH-Mittelstand. Wichtige Wettbewerber: Nemetschek, Dassault Systèmes, PTC, Hexagon. USP: tiefe Autodesk-Integration, hohe Service- und Beratungstiefe, Nischenfokus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Mensch und Maschine Software in den letzten drei Monaten Verluste von -10,41 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Mensch und Maschine Software Aktie damit um +11,59 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,06 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Mensch und Maschine Software eine negative Entwicklung von -16,17 % erlebt.

Mensch und Maschine Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,59 % 1 Monat +12,06 % 3 Monate -10,41 % 1 Jahr -26,93 %

Informationen zur Mensch und Maschine Software Aktie

Stand: 21.04.2026, 13:09 Uhr

Es gibt 17 Mio. Mensch und Maschine Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 684,25 Mio. € wert.

Mensch und Maschine Software SE has set a new benchmark, delivering record profitability, robust double-digit earnings growth and strong cash generation this quarter.

Rekordzahlen im jüngsten Quartal: Umsatz, EBIT und Gewinn je Aktie erreichen neue Höchststände – getragen von starker Software- und Digitalisierungsdynamik sowie robustem Cashflow.

EQS-News: Mensch und Maschine Software SE / Key word(s): Quarter Results Mensch und Maschine Software SE presents Q1 Report 2026 21.04.2026 / 08:56 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Most profitable …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,86 %. Nemetschek notiert im Plus, mit +0,97 %. Paccar notiert im Plus, mit +0,04 %.

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Ob die Mensch und Maschine Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mensch und Maschine Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.