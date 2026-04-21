ServiceNow Aktie gut behauptet +1,96 % - 21.04.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die ServiceNow Aktie. Mit einer Performance von +1,96 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,02 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ServiceNow Aktie. Nach einem Plus von +3,02 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 86,28€, mit einem Plus von +1,96 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die ServiceNow Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -19,75 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ServiceNow Aktie damit um +12,77 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,39 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -34,78 % verloren.

ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,77 % 1 Monat -9,39 % 3 Monate -19,75 % 1 Jahr -35,18 %

Informationen zur ServiceNow Aktie

Stand: 21.04.2026, 13:09 Uhr

Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 89,61 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von ServiceNow

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,04 %. IBM notiert im Plus, mit +0,72 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,54 %. Oracle legt um +1,49 % zu

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Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.