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    Besonders beachtet!

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    Vinci Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 21.04.2026

    Am 21.04.2026 ist die Vinci Aktie, bisher, um -3,62 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Vinci Aktie.

    Besonders beachtet! - Vinci Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 21.04.2026

    Vinci ist ein französischer Bau- und Konzessionskonzern (Autobahnen, Flughäfen, Energie- und Infrastrukturbau). Kerngeschäft: Planung, Bau, Betrieb und Wartung von Verkehrs- und Energieinfrastruktur. Starke Marktstellung in Europa, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Hochtief, Bouygues, Eiffage, Ferrovial. USP: integriertes Modell aus Bau plus langfristigen Konzessionen, breite geografische Diversifikation.

    Vinci aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.04.2026

    Die Vinci Aktie ist bisher um -3,62 % auf 134,60 gefallen. Das sind -5,05  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,90 %, geht es heute bei der Vinci Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Vinci in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +15,68 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vinci Aktie damit um -0,85 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,55 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Vinci einen Anstieg von +11,18 %.

    Vinci Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,85 %
    1 Monat +9,55 %
    3 Monate +15,68 %
    1 Jahr +14,74 %
    Stand: 21.04.2026, 13:10 Uhr

    Informationen zur Vinci Aktie

    Es gibt 582 Mio. Vinci Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,31 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 21.04. - SMI stark +1,45 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Vinci

    Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,26 %. Eiffage notiert im Plus, mit +0,14 %. ACS Actividades de Construccion y Servicios notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

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    Ob die Vinci Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vinci Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Vinci

    -3,62 %
    -0,85 %
    +9,55 %
    +15,68 %
    +14,74 %
    +21,56 %
    +52,04 %
    +111,85 %
    +85,66 %
    ISIN:FR0000125486WKN:867475
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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