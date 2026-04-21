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    Besonders beachtet!

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    POET Technologies Aktie mit starker Tagesperformance - 21.04.2026

    Am 21.04.2026 ist die POET Technologies Aktie, bisher, um +6,86 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der POET Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - POET Technologies Aktie mit starker Tagesperformance - 21.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

    POET Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 21.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von POET Technologies. Mit einer Performance von +6,86 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +18,34 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der POET Technologies Aktie. Nach einem Plus von +18,34 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 7,7900, mit einem Plus von +6,86 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die POET Technologies Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +7,99 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +24,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +54,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von POET Technologies +42,55 % gewonnen.

    POET Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +24,64 %
    1 Monat +54,33 %
    3 Monate +7,99 %
    1 Jahr +134,81 %
    Stand: 21.04.2026, 13:13 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Treiber des Poet-Kurses: Werbebotschaften und ein kommendes Mika-Interview werden als potenzielle Impulse gesehen, zugleich wird eine Kapitalerhöhung diskutiert. Premarket liegt Poet rund 9 USD; Umfeld-Rally im Photonics-Sektor (Sivers, Lumentum, Applied Opto) wird beobachtet. Spekulationen über Short-Squeeze, News-Timing und ob die Rally chart- oder newsgetrieben ist, kursieren; viele warten auf offizielle Infos.

    Zur POET Technologies Diskussion

    Informationen zur POET Technologies Aktie

    Es gibt 153 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,20 Mrd. € wert.

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    Ob die POET Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur POET Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    POET Technologies

    +7,00 %
    +24,64 %
    +54,33 %
    +7,99 %
    +134,81 %
    +125,19 %
    +30,18 %
    +0,41 %
    +323,91 %
    ISIN:CA73044W3021WKN:A3DWD8
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