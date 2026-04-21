Metavista3D Aktie mit kräftigem Kursplus - 21.04.2026

Der heutige Anstieg bei Metavista3D konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -21,74 % nicht vollständig ausgleichen.

Die Metavista3D Aktie konnte bisher um +32,93 % auf 0,5490€ zulegen. Das sind +0,1360 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +18,85 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Metavista3D Aktie. Nach einem Plus von +18,85 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 0,5490€, mit einem Plus von +32,93 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +55,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +47,58 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Metavista3D eine positive Entwicklung von 0,00 % erlebt.

Metavista3D Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +55,97 % 1 Monat +47,58 % 3 Monate -21,74 % 1 Jahr -60,53 %

Informationen zur Metavista3D Aktie

Stand: 21.04.2026, 13:13 Uhr

Es gibt 114 Mio. Metavista3D Aktien. Damit ist das Unternehmen 62,48 Mio. € wert.

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Ob die Metavista3D Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Metavista3D Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.