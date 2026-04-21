Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie steigt um +2,25 % - 21.04.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,25 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,44 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Nach einem Plus von +2,44 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 148,30€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +8,79 % bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A).

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +29,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,88 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +10,74 % gewonnen.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +29,62 % 1 Monat +29,88 % 3 Monate +8,79 % 1 Jahr -47,61 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Stand: 21.04.2026, 13:14 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von MicroStrategy (A) im BTC-Kontext. Kernpunkte: Saylor kauft weitere BTC im Milliardenbereich; Debatten zu MSTR-Bewertung, Hebelrisiko und ob die Aktie eine BTC‑Arbitrage oder ein riskantes Kartenhaus bleibt; STRC‑Vorzugsdividende; Bitcoin‑Preis‑Breakouts; externe Analysen und Debatten über Deflations-/Bitcoin-Systeme als Hintergrund.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 327 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,47 Mrd. € wert.

Strategy beschleunigt die Bitcoin-Akkumulation und kauft weitere 34.160 Bitcoins, womit das Unternehmen nun über 800.000 Bitcoin hält. Das US-Unternehmen Strategy hat seine aggressive Bitcoin-Strategie weiter ausgebaut und erneut Milliardenbeträge …

So schlagen sich die Wettbewerber von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,06 %. IBM notiert im Plus, mit +0,93 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,56 %. Oracle legt um +1,30 % zu SAP notiert im Plus, mit +0,08 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.