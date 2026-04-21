UMT launcht KI-basierten ‚Catchflow Agent' zur Automatisierung der EU-Fischfangdokumentation (CATCH)

München (IRW-Press/21.04.2026) - Die UMT United Mobility Technology AG (UMT), der bekannte Anbieter KI-basierter Lösungen zur Automatisierung von Unternehmensprozessen, startet mit sofortiger Wirkung die europaweite Vermarktung seiner KI-Lösung für die EU-Fischimportprozesse CATCH- und TRACES im europäischen Warenimport.

Hintergrund ist die seit dem 10. Januar 2026 verpflichtende Nutzung von CATCH im EU-System TRACES zur elektronischen Einreichung von Fangzertifikaten und zugehörigen Dokumenten. Diese Maßnahme zur Bekämpfung des illegalen Fischfangs ist für die Unternehmen verpflichtend, das Volumen mit über 1 Mio. Fällen jedes Jahr sehr hoch und die Arbeitsbelastung immens. Die am stärksten betroffenen Länder sind Spanien, Italien, Deutschland, Dänemark, Schweden, die Niederlande und Portugal.

Genau an diesem Punkt setzt UMT an. Die Lösung mit dem Namen "Catchflow Agent" automatisiert die vollständige Erfassung und Klassifizierung von Fangzertifikaten, Gesundheitszeugnissen, Frachtbescheinigungen und anderen Nachweisen, erledigt deren Übertragung in das EU-System TRACES und erlaubt die automatische Rückverfolgbarkeit und Plausibilisierung anhand externer Datenquellen wie MarineTraffic, Schiffsdatenbanken und anderen Quellen.

Damit wird ein bislang stark manueller, zeitintensiver und fehleranfälliger Prozess in einen digitalen und reproduzierbaren Workflow überführt. Die Lösung erlaubt einfachstes Onboarding für alle Nutzer, egal ob mit hohem oder geringem Dokumentaufkommen. Die proprietäre "Deterministic Guardrail Technology" der UMT verhilft zu höchster Genauigkeit im Einsatz.

"Wir sind mit unserer Plattform Agentic Vision AI angetreten, die Bürokratie zu bekämpfen. Diese trifft kleinere und mittlere Unternehmen besonders stark. So auch in diesem Beispiel: Die eigentlich sinnvolle Maßnahme zur Vermeidung von illegalem Fischfang führt zu teils immensen operativen Herausforderungen für Importeure, Verarbeiter, Händler und Logistikunternehmen in ganz Europa", sagt Erik Nagel, Vorstand von UMT. "Genau hier setzen wir an, in dem wir den gesamten Arbeitsablauf fast vollständig automatisieren, was Kosten spart, Fehler reduziert und die Compliance erleichtert. Wir freuen uns sehr, den Unternehmen der Fischindustrie in Europa helfen zu dürfen, die Bürokratie zurückzudrängen."