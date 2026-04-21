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    Besonders beachtet!

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    Amazon Aktie heute im Plus - 21.04.2026

    Am 21.04.2026 ist die Amazon Aktie, bisher, um +3,08 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Amazon Aktie.

    Besonders beachtet! - Amazon Aktie heute im Plus - 21.04.2026
    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA

    Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

    Wie hat sich die Amazon-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,08 % konnte die Amazon Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Amazon Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,01 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 217,20, mit einem Plus von +3,08 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Amazon Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +10,36 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Amazon Aktie damit um +6,22 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,52 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Amazon eine positive Entwicklung von +9,99 % erlebt.

    Amazon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,22 %
    1 Monat +23,52 %
    3 Monate +10,36 %
    1 Jahr +48,97 %
    Stand: 21.04.2026, 13:15 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Amazon Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung der Amazon-Aktie: Sie notiert bei rund 210 Euro und nähert sich dem 52-Woche-Hoch; seit Monatsbeginn ca. 15% im Plus. Langfristiges Potenzial wird durch AWS, Cloud, KI und Advertising betont, während hohe Investitionen die Margen beeinflussen könnten. Kursziele liegen um 250–285 USD, mit 285 USD als Ziel; OpenAI/AWS-Partnering und Satellitenpläne prägen das Sentiment.

    Zur Amazon Diskussion

    Informationen zur Amazon Aktie

    Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,33 Bil. € wert.

    Author and Speaker Lisa Begley Launches The Sock Drawer Podcast


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    Marktüberblick: Amazon und Apple im Fokus


    Der deutsche Aktienmarkt legte zum Wochenstart mit wieder steigenden Ölpreisen den Rückwärtsgang ein. Der DAX gab um 1,15 Prozent auf 24.418 Punkte nach. MDAX und TecDAX sanken um 1,40 respektive 1,44 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 25 Gewinner und 73 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 72 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 2,97 Punkte auf 22,39 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten die als defensiv geltenden Ve...

    Am Allzeithoch noch kaufen?


    Mit einem Kursgewinn von +3% ist die Amazon-Aktie am Dienstagmorgen klarer Spitzenreiter im Dow Jones Industrial-Index und steigt sogar auf ein neues Allzeithoch. Was gibt dem E-Commerce- und Cloud-Giganten neuen Rückenwind und sollten Anleger auch bei diesem Höchststand noch investieren? Mega-Deal mit Anthropic Auslöser des heutigen Kursanstiegs der Amazon-Aktie ist die Ausweitung der Partnerschaft mit […] The post Amazon-Aktie: Am Allzeithoch noch kaufen? first appeared on sharedeals.de.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von eBay, Walmart und Co.

    eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,03 %. Walmart notiert im Plus, mit +0,35 %. MercadoLibre notiert im Plus, mit +0,53 %. JD.com legt um +0,56 % zu Alibaba Group notiert im Minus, mit -0,34 %.

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    Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amazon

    +2,68 %
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    +48,97 %
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    +58,18 %
    +671,97 %
    +313.450,72 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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