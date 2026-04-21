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    Erholung läuft

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    Bitcoin über 76.000 US-Dollar – startet jetzt die nächste Krypto-Rallye?

    Nach mehreren Tagen hoher Volatilität im Zuge geopolitischer Spannungen kehrt Risikobereitschaft am Kryptomarkt zurück – allen voran bei Bitcoin.

    Für Sie zusammengefasst
    Erholung läuft - Bitcoin über 76.000 US-Dollar – startet jetzt die nächste Krypto-Rallye?
    Foto: Dall-E

    Bitcoin notiert am Dienstagnachmittag 2,3 Prozent im Plus bei 76.780 US-Dollar und hat damit die wichtige Marke von 76.000 US-Dollar zurückerobert. Auch die wichtigsten Altcoins legen zu: Ethereum steigt um 1,3 Prozent auf 2.333 US-Dollar, XRP gewinnt 1,9 Prozent auf 1,44 US-Dollar und BNB notiert 2,2 Prozent höher bei 640 US-Dollar.

    Die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes erhöht sich um 1,85 Prozent auf 2,58 Billionen US-Dollar. Parallel dazu klettert der Crypto Fear and Greed Index von 55 auf 58 Punkte und nähert sich damit wieder dem "Greed"-Bereich an.

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    Kapitalzuflüsse erreichen Jahreshoch

    Unterstützung erhält die Rallye von starken Mittelzuflüssen in Krypto-Investmentprodukte. Laut CoinShares verzeichnete der Sektor vergangene Woche Zuflüsse in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar – der höchste Wert seit Januar.

    Damit setzen digitale Anlageprodukte ihre positive Entwicklung fort: Es ist bereits die dritte Woche in Folge mit Nettomittelzuflüssen.

    Bitcoin-Produkte dominierten dabei klar das Geschehen mit Zuflüssen von 1,12 Milliarden US-Dollar. Seit Jahresbeginn summieren sich die Nettozuflüsse auf 3,1 Milliarden US-Dollar.

    Auch Ethereum-ETFs konnten profitieren und verzeichneten Zuflüsse von 328 Millionen US-Dollar. XRP und Solana hingegen mussten Abflüsse hinnehmen.

    Strategy baut Position aus

    Für zusätzliche positive Marktstimmung sorgte das Unternehmen Strategy nachdem es zu Wochenbeginn einen weiteren umfangreichen Bitcoin-Kauf bekannt gegeben hatte.

    Insgesamt erwarb der Konzern 34.164 Bitcoin im Wert von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar. Damit steigt der Gesamtbestand von Strategy über die 800.000-Marke auf nun 815.061 Bitcoin.

    Geopolitik bleibt dominanter Faktor

    Trotz der jüngsten Erholung bleibt die Kursentwicklung eng an geopolitische Entwicklungen gekoppelt. Auslöser der jüngsten Volatilität waren Spannungen im Nahen Osten.

    Ende vergangener Woche hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, die Straße von Hormus sei offen und Iran habe angeblich einem Stopp seines Atomprogramms zugestimmt. Daraufhin stieg Bitcoin kurzfristig auf fast 78.000 US-Dollar.

    Diese Aussagen wurden jedoch von iranischer Seite zurückgewiesen. In der Folge führten erneute militärische Spannungen dazu, dass Bitcoin am 20. April zeitweise unter 74.000 US-Dollar fiel.

    Aktuell setzen Anleger wieder verstärkt auf Fortschritte in den diplomatischen Bemühungen. Gespräche über eine mögliche Verlängerung der Waffenruhe zwischen Iran und Pakistan sowie geplante Verhandlungen mit US-Beteiligung stützen die Märkte.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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