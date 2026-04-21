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    US-Mischkonzern 3M schlägt Gewinnerwartungen - Jahresziele bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Umbau bei 3M zeigt Wirkung mit steigenden Gewinnen
    • Bereinigter Gewinn je Aktie stieg auf 2,14 Dollar
    • Nettogewinn sank über 40 Prozent auf 659 Millionen
    US-Mischkonzern 3M schlägt Gewinnerwartungen - Jahresziele bestätigt
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    ST. PAUL (dpa-AFX) - Der Umbau beim US-Mischkonzern 3M trägt Früchte. Im ersten Quartal stieg der bereinigte Gewinn auf 2,14 US-Dollar je Aktie, wie das Unternehmen am Dienstag in St. Paul mitteilte. Vor einem Jahr waren es 1,88 Dollar. Der bereinigte Gewinn war höher als Analysten durchschnittlich erwartet hatten.

    Konzernchef William Brown arbeitet aktuell an einer vereinfachten Geschäftsstruktur und treibt dazu den Rückzug von 3M aus nicht-Kerngeschäften voran. Gleichzeitig will der Hersteller von Post-it-Notizblöcken, Dachgranulat und elektronischen Materialien seine Angebotspalette mit neuen Produkten stärken. Die 3M-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel zu.

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    Der Umsatz stieg im ersten Quartal leicht auf gut 6 Milliarden Dollar (5,1 Mrd Euro). Der operative Gewinn zog kräftiger an mit einem Plus von 12 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Dollar. Allerdings musste 3M Kosten schultern, die den Gewinn unterm Strich um mehr als 40 Prozent auf 659 Millionen Dollar einbrechen ließen.

    Unternehmenslenker Brown sprach von einem "guten Start ins Jahr" und gab sich zuversichtlich, trotz des volatilen Umfelds die für 2026 gesteckten Ziele zu erreichen. Der Manager hat einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,50 bis 8,70 Dollar in Aussicht gestellt./lew/tav/jha/

    3M

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 3M Aktie

    Die 3M Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 125,4 auf Tradegate (21. April 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 3M Aktie um -4,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von 3M bezifferte sich zuletzt auf 65,04 Mrd..

    3M zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.




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