Aktuelle Informationen zur Geschäftstätigkeit und Kapitalstruktur im 1. Quartal 2026

21. April 2026 / IRW-Press / ACG Metals Limited (LSE:ACG) freut sich, aktuelle Informationen zu seiner Geschäftstätigkeit und Kapitalstruktur für das erste Quartal 2026 („Q1/2026“) bekannt zu geben.

Zusammenfassung zum Q1/2026

- Die Häufigkeit von Arbeitsunfällen mit Ausfallzeiten stieg im Q1/2026 an, da sich die Bau- und Bergbauteams an die zunehmende Intensität der Aktivitäten in ihren jeweiligen Bereichen anpassen mussten; ein Fokus auf Eigenverantwortung und Sicherheitsschulungen führte zu einem rückläufigen Trend bei den Arbeitsunfällen mit Ausfallzeiten (LTIF), sodass im März keine LTIF verzeichnet wurden, während die LTIF-Rate seit Projektbeginn mit ca. 3,2 LTIF pro Million Mannstunden relativ unverändert blieb.

- Die Gesamtproduktion betrug im Q1/2026 12.168 Unzen AuÄq, ein Rückgang von 22 % gegenüber dem Q1/2025, wie erwartet und im Einklang mit dem Minenplan während des Übergangs von Oxid- zu Sulfiderz.

- Im Jahresvergleich sanken im Q1/2026 die C1-Cash-Kosten um 12 % auf 387 USD pro Unze AuÄq, was auf die Verarbeitung von gelagertem Oxiderz nach Abschluss der Oxid-Abbauaktivitäten im Jahr 2025 zurückzuführen ist.

- Die AISC stiegen aufgrund höherer Royalties infolge signifikant gestiegener realisierter Gold- und Silberpreise um 49 % auf 1.438 USD/Unze AuÄq.

- Die realisierten Gold- und Silberpreise stiegen im Q1/2026 gegenüber dem Q1/2025 deutlich an, und zwar um 77 % bzw. 166 % auf 5.023 USD/Unze Gold bzw. 84,4 USD/Unze Silber, was zu starken Einnahmen führte.

- Die Bergbauaktivitäten im Q1/2026 konzentrierten sich auf die Abraumgewinnung von Sulfiderz, während der Abbau von Oxiderz bis Ende 2025 abgeschlossen war und das gesamte Oxidmaterial auf Halden gelagert wurde.

- Das Sulfid-Erweiterungsprojekt Gediktepe verläuft weiterhin planmäßig und im Rahmen des Budgets, wobei die Produktion Mitte 2026 anlaufen soll; bis zum 31. März 2026 wurden von den insgesamt 146 Millionen USD 101 Millionen USD ausgegeben, wobei Barvorschüsse nicht berücksichtigt sind.

- Die technischen, engineering- und beschaffungsbezogenen Aktivitäten für das Projekt mit angereichertem Erz schreiten voran; die metallurgischen Testarbeiten sind weitgehend abgeschlossen, die ersten Planungsarbeiten haben begonnen und die Aufträge für wichtige Ausrüstung wurden vergeben.

- Die Nettofinanzverschuldung belief sich zum 31. März 2026 weiterhin auf niedrige 78 Millionen USD, gestützt durch einen soliden Kassenbestand von 122 Millionen USD, einschließlich 28 Millionen USD an verfügungsbeschränkten Zahlungsmitteln.

Artem Volynets, Chairman und CEO von ACG, nahm dazu wie folgt Stellung:

„Das erste Quartal 2026 stellt einen starken Jahresauftakt für ACG dar, der Ausdruck einer disziplinierten Umsetzung in allen Geschäftsbereichen und Projekten sowie eines umsichtigen Bilanzmanagements ist. Niedrigere C1-Cash-Kosten und starke Umsätze unterstreichen die Qualität des Betriebs, während die Abraumgewinnung von Sulfid und das Sulfid-Erweiterungsprojekt Gediktepe planmäßig voranschreiten und die Produktion Mitte 2026 aufgenommen werden soll.

Dank einer soliden Finanzlage und den planmäßigen Fortschritten bei wichtigen Wachstumsprojekten sind wir gut aufgestellt, um ein Jahr des Wandels zu gestalten, während ACG sich zu einem Kupferproduzenten mit langer Minenlebensdauer entwickelt.“

Betriebsübersicht für das Q1/2026 seit Jahresbeginn

Der gesamte Oxidabbau war Ende 2025 abgeschlossen.

Q1 2026 vs Q1 2025 Au oz 9.995 -22 % Produktion Ag oz 129.408 -46 % AuÄq oz 12.168 -22 % Au oz 9.437 -31 % Verkauf Ag oz 112.728 -50 % AuÄq oz 11.334 -30 % Au $/oz 5.023 77 % Erzielter Preis Ag $/oz 84,4 166 % C1-Cash-Kosten (produziert) $/oz 387 -12 % Kosten AISC (verkauft) $/oz 1.438 49 %

Sicherheit und Nachhaltigkeit

- Die Häufigkeit von Arbeitsunfällen mit Ausfallzeiten stieg im Q1/2026 an, da sich die Bau- und Bergbauteams an die zunehmende Intensität der Aktivitäten in ihren jeweiligen Bereichen anpassen mussten.

- Ein Fokus auf die persönliche Verantwortung für die Sicherheit, die Erkennung von Risiken und die Schulung von Vorgesetzten führte zu einem rückläufigen Trend bei der LTIF, wobei im März keine LTIF verzeichnet wurden.

- Der bisherige Projekt-LTIF blieb mit ca. 3,2 LTIF pro Million Mannstunden relativ unverändert.

Oxidbetrieb

- Im Q1/2026 wurde kein Oxiderz abgebaut, nachdem alle Oxidabbauaktivitäten und die Haldenlagerung des Materials bis Ende 2025 abgeschlossen waren.

- Die Gesamtproduktion betrug im Q1/2026 12.168 Unzen AuÄq, ein Rückgang von 22 % gegenüber dem Q1/2025, wie erwartet und im Einklang mit dem Minenplan während des Übergangs von Oxid- zu Sulfiderz.

- Der Goldäquivalentabsatz belief sich im Q1/2026 auf 11.334 Unzen AuÄq, was einem Rückgang von 30 % gegenüber dem Q1/2025 entspricht und den Auswirkungen der geringeren Produktionsvolumen während der Übergangsphase im Jahr 2026 Rechnung trägt.

- Die C1-Cash-Kosten sanken im Q1/2026 um 12 % auf 387 USD/Unze Gold gegenüber dem Q1/2025, was auf den Wegfall der Abbautätigkeit für Oxiderz in diesem Zeitraum zurückzuführen ist.

- Die realisierten Gold- und Silberpreise stiegen im Q1/2026 gegenüber dem Q1/2025 deutlich an, und zwar um 77 % bzw. 166 % auf 5.023 USD/Unze Gold und 84,4 USD/Unze Silber, was zu starken Einnahmen führte.

- Die AISC stiegen aufgrund höherer Royalties infolge signifikant gestiegener realisierter Gold- und Silberpreise um 49 % auf 1.438 USD/Unze AuÄq im Vergleich mit dem Q1/2025.

Weiterhin starke Dynamik bei der Erweiterung der Sulfid-Anlage

- Bei der Schalung für die Sockel und die Säulen, auf denen die Ausrüstung steht, wurden erhebliche Fortschritte erzielt.

- Alle wichtigen Anlagen, unter anderem die SAG- und die Kugelmühle, wurden bereits auf die Baustelle geliefert.

- Nachdem die Mühle nun auf ihrem Fundament steht, schreiten die Teams mit der Installation der Stahlkonstruktion voran und setzen die Montage wichtiger Verarbeitungsinfrastruktur fort, einschließlich Flotationszellen und mehrerer Eindicker.

- Die Bergbauaktivitäten im Q1/2026 konzentrierten sich im Einklang mit dem Minenplan auf die Abraumgewinnung von Sulfiderz.

- Das Sulfid-Erweiterungsprojekt Gediktepe verläuft weiterhin planmäßig und im Rahmen des Budgets, wobei die Produktion Mitte 2026 anlaufen soll; von den insgesamt 146 Millionen USD wurden bisher 101 Millionen USD (ohne Barvorschüsse) ausgegeben.

Projekt mit angereichertem Erz im Gange

- Die wichtigsten Prozessprüfungen für das Projekt mit angereichertem Erz sind abgeschlossen, und die verbleibenden metallurgischen Arbeiten zur Unterstützung der kommenden Planungsphasen sind im Gange.

- Im Rahmen der Absichtserklärung mit CH Engineering wurden erste Planungs- und Konstruktionsarbeiten aufgenommen, wobei die grundlegende Anordnung und die Strömungselemente bereits geprüft wurden.

- Die Beschaffung schreitet voran, wobei der Auftrag für den Mahlkreis vergeben ist und die Ausschreibungen für die Ausrüstung derzeit laufen.

- Die Erstellung der EPC-Ausschreibungsunterlagen ist im Gange, sodass das Projekt effizient in Richtung Bauphase voranschreiten kann.

- Eine neue Umweltverträglichkeitsprüfung wird derzeit zur Einreichung fertiggestellt, und alle regulatorischen Arbeitsschritte schreiten planmäßig voran.

Kapitalstruktur

- Die Nettofinanzverschuldung belief sich zum 31. März 2025 weiterhin auf niedrige 78 Millionen USD, gestützt durch einen soliden Kassenbestand von 122 Millionen USD, einschließlich 28 Millionen USD an verfügungsbeschränkten Zahlungsmitteln.

Die Nettofinanzverschuldung wird anhand der langfristigen Verbindlichkeiten zu ihrem vertraglichen Wert berechnet, einschließlich der nordischen Anleihe in Höhe von 200 Millionen USD, abzüglich der in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel (einschließlich Bankguthaben und Treuhandkonten), und schließt IFRS-Timing-Effekte sowie andere nicht schuldenbezogene Posten aus.

- ENDE –

Insiderinformationen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden vom Unternehmen als Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 angesehen (da diese durch den European Union (Withdrawal) Act 2018 Bestandteil des britischen innerstaatlichen Rechts ist). Mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung über einen Informationsdienst für regulatorische Informationen gelten diese Informationen nun als öffentlich zugänglich.

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Diese Mitteilung kann bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Begriffen und Formulierungen wie „glauben“, „Ziele“, „erwarten“, „anstreben“, „antizipieren“, „prognostizieren“, „würden“, „könnten“, „voraussehen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „könnte“, „planen“, „werden“ oder deren Verneinungen, Abwandlungen oder vergleichbare Ausdrücke, einschließlich Verweise auf Annahmen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien der Gruppe sowie des Umfelds, in dem sie tätig ist und in Zukunft tätig sein wird. Alle nachfolgenden mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen, die dem Unternehmen oder Personen, die in dessen Namen handeln, zugeschrieben werden, unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich dem oben genannten Warnhinweis. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung. Sofern nicht durch geltendes Recht, aufsichtsrechtliche Anforderungen, die britischen Börsenvorschriften (UK Listing Rules) sowie die Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Guidance and Transparency Rules) vorgeschrieben, beabsichtigen weder das Unternehmen noch andere Parteien, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

- ENDE -

Für die Veröffentlichung dieser Informationen im Namen des Unternehmens zeichnet Chief Executive Officer Artem Volynets verantwortlich.

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Über das Unternehmen

ACG Metals ist ein Unternehmen mit der Vision, sich zu einem globalen, margenstarken, auf Kupfer fokussierten Produzenten mit sicheren, effizienten und nachhaltigen Betriebsabläufen zu entwickeln.

Im September 2024 schloss ACG erfolgreich die Übernahme der Mine Gediktepe ab, die voraussichtlich ab 2026 mit der Produktion von Primärkupfer und -zink beginnen und im Dauerbetrieb eine Jahresproduktionsmenge von 20-25 Tsd. Tonnen Kupferäquivalent erreichen wird. Gediktepe produzierte im Jahr 2025 insgesamt 39,2 Tsd. Unzen AuÄq.

Das Team von ACG verfügt über umfangreiche M&A-Erfahrung, die in jahrzehntelanger Tätigkeit bei multinationalen Blue-Chip-Unternehmen in diesem Sektor zusammengetragen wurde. Das Team kann auf ein bedeutendes Netzwerk zurückgreifen und ist den ESG-Prinzipien sowie einer starken Unternehmensführung verpflichtet.

LON: ACG | OTCQX: ACGAF | LON:ACGW | Xetra: ACG | Bond ISIN: NO0013414565

Nähere Informationen über ACG erhalten Sie unter www.acgmetals.com.

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